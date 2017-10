Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Trener ACH-ja Zoran Kedačič je prepričan, da v Bosni in Hercegovini njegove varovance čaka najtežji preizkus v letošnji sezoni. Foto: www.alesfevzer.com Prve štiri tekme sezone nismo igrali na visoki ravni, odigrali smo le toliko, kot je bilo potrebno za zmage. Zdaj nas čaka najtežji preizkus, prva tekma, kjer motiv ne bi smel biti vprašanje. Brčko vsekakor ni nenevarna ekipa, kot bi si mogoče kdo mislil. To bo pravi test, v katerem bomo morali igrati bolje kot v prvenstvu. Pokazati bomo morali svoj maksimum, ki smo ga v tem trenutku sposobni. Vsekakor pa gremo že tja po zmago. Zoran Kedačič Ekipo ACH Volleyja so precej prevetrili. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

ACH Volley začenja kvalifikacije za Ligo prvakov

Kedačič: Čaka nas najtežji preizkus

17. oktober 2017 ob 13:17

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Tako kot slovenske odbojkarske prvakinje, igralke Nove KBM Branika, bodo tudi prvaki, igralci ACH Volleyja, uvodno tekmo kvalifikacij za Ligo prvakov odigrali v Brčkem.

V sredo jih čaka ekipa Mladosti, bosanski prvak. Prenovljena ljubljanska zasedba z uvrstitvijo v tretji krog kvalifikacij ne bi smela imeti večjih težav, seveda, ob pravem pristopu.

Forma slovenskih prvakov ni taka, da bi lahko dovoljevala brezskrbno tekmo, kar potrjuje tudi slovenski reprezentant Jani Kovačič, ljubljanski libero meni, da bo morala biti njegova ekipa zbrana od začetka do konca prve in povratne tekme.

Daleč od želene forme

"Vsekakor ne razmišljamo, da se bomo proti Mladosti sprehodili do napredovanja. Še posebno, ker smo daleč od želene forme. Zaenkrat bolj mučimo žogo, kot kažemo dobro igro, a verjamemo, da bo na prvi pravi tekmi sezone bolje. Če ne bo že igra boljša, pa upam, da bomo pokazali pravi karakter in da z borbo nekako pridemo čez to oviro," je pred odhodom v Brčko dejal Kovačič in dodal, da bo prav vse odvisno od igre njegove ekipe: "Mi tekmecev ne poznamo. Sam še nikoli nisem igral proti ekipi iz BiH in niti ne proti njihovi reprezentanci. A vseeno trdim, da smo kakovostnejši in če bomo mi pravi, težav ne bomo imeli."

S svojim liberom se strinja tudi trener ekipe Zoran Kedačič. "Prve štiri tekme sezone nismo igrali na visoki ravni, odigrali smo le toliko, kot je bilo potrebno za zmage. Zdaj nas čaka najtežji preizkus, prva tekma, kjer motiv ne bi smel biti vprašanje. Brčko vsekakor ni nenevarna ekipa, kot bi si mogoče kdo mislil. To bo pravi test, v katerem bomo morali igrati bolje kot v prvenstvu. Pokazati bomo morali svoj maksimum, ki smo ga v tem trenutku sposobni. Vsekakor pa gremo že tja po zmago," navijačem obljublja Kedačič.

Mladost kompaktna in dobro uigrana

Ljubljanski strateg je prek posnetkov tekem tekmeca dobro spoznal. V ekipi Mladosti igrajo samo domači igralci, kakšnih zvezdnikov nima, a je kompaktna in dobro uigrana. "Vsekakor bodo nevarni, menim da so na ravni naših najnevarnejših tekmecev v slovenski ligi, v kateri bi jo uvrstil med top tri. So mešanica mladih in izkušenih igralcev, imajo levorokega korektorja, ki je visok 206 centimetrov in ima zelo dobre in raznovrstne udarce. Njihov izkušeni podajalec goji hitro igro, ni pa posebej natančen. Igra Mladosti ima določene karakteristike, ki pa se jih da dobro preučiti in se na njih pripraviti. Vsekakor pa moramo večino pozornosti usmeriti v našo igro," meni Kedačič.

Kedačič ima 12 enakovrednih igralcev

Ljubljančani so prepričani, da zmorejo odigrati bolje kot na dosedanjih tekmah, rezerve imajo v servisu, blok-obrambi in sprejemu. "Pokazalo se je, da če imamo sprejem, nam težko kdo karkoli more, če pa nam ta ne gre, imamo težave. Toda lahko rotiram bolj, kot sem do zdaj, imam 12 enakovrednih igralcev. Sicer želim izoblikovati tisto prvo postavo, a zaenkrat je še nisem. Zaenkrat mi je bilo pomembno, da imam za vsakega igralca primerno zamenjavo, na tem sem delal," je še dejal ljubljanski trener.

Prevetritev ekipe

ACH Volley je letos kar precej spremenil ekipo, praktično na vseh mestih. Na mestu organizatorja igre je Jan Brulec zamenjal Maksa Buculjevića, na mestu korektorja Matej Mihajlović Apostolosa Armenakisa, na mestu sprejemalca Dmitrij Babkov Žigo Šterna, na mestu blokerja pa Matic Videčnik in Uroš Pavlović Jana Kozamernika in Stipeta Jurića. Novinec je tudi hrvaški korektor Petar Đirlić. "Prehitro je ocenjevati, ali je ekipa boljša od lanske. Nekateri igralci so boljši, drugi slabši, o naši moči pa bo pokazal čas," razmišlja Kovačič.

