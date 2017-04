ACH z zanesljivo zmago 13. zapored najboljši v Sloveniji

Žiga Štern z asom zagotovil naslov

27. april 2017 ob 17:55,

zadnji poseg: 27. april 2017 ob 20:18

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Odbojkarji ACH Volleyja so na odločilni peti tekmi finala državnega prvaka s 3:0 (21, 19, 17) v nizih ugnali Calcit Volleyball in 14. v klubski zgodovini osvojili naslov.



Ljubljančani so 13. zapored postali slovenski prvaki, šestič, odkar se je klub z Bleda preselil v prestolnico. Calcit na drugi strani ostaja pri treh naslovih, nazadnje so bili Kamničani na vrhu leta 2003. ACH je veljal za favorita, vendar pa ga je Calcit letos že premagal v finalu pokala. Tudi finalno serijo so Kamničani boljše začeli, ko so povedli v zmagah v Tivoliju. V Kamniku je ACH izid v zmagah izenačil in nato povedel pred domačimi gledalci, vendar pa mu prve zaključne žogice v Kamniku ni uspelo izkoristiti in odločala je peta tekma v Tivoliju, ki pa jo je zanesljivo dobil.

Pred rekordnim številom gledalcev na tekmah državnega prvenstva so bolje v uvodni niz krenili domači odbojkarji, ki so zaradi odlične igre v obrambi in bloku po uspešnem napadu Žige Šterna ob prvem tehničnem odmoru vodili s petimi točkami prednosti. Do drugega tehničnega odmora so Kamničani izid po dveh napakah ljubljanskih odbojkarjev na 13. točki izenačili, z blokom Maxsona Pereire pa prvič na tekmi povedli (15:14). Vendar so v končnico niza s tremi točkami prednosti (22:19) odšli domači, ki so z asom Šterna izkoristili prvo zaključno žogo.

Tudi drugi niz so bolje začeli varovanci Zorana Kedačiča, Kamničani pa so še naprej imeli težave z učinkovitostjo v napadu. Po vodstvu s 6:2 so na prvi tehnični odmor odšli s prednostjo treh točk, z asom Apostolosa Armenakisa je bilo spet plus štiri za domačo ekipo (10:6). Do drugega tehničnega odmora so svoj zaostanek znižali na tri točke, toda z delnim izidom 5:1 so jim Ljubljančani pobegnili že na 21:15, niz pa se je končal z napako na servisu Andreja Štembergar Zupana.

Odbojkarji ACH-ja so si tudi v tretjem nizu do prvega tehničnega odmora ob učinkovitejši igri v napadu, kjer so imeli tri razpoložene igralce, Armenakisa, Šterna in Jana Pokeršnika, priigrali tri točke prednosti. Ljubljančani so vodili tudi z 10:6, toda po štirih zaporednih kamniških točkah, zadnjo je z asom dosegel Jan Brulec, sta bili ekipi na deseti točki že skupaj. Izenačeno je bilo tudi še na 12. točki, na servis Kozamernika pa so domači ob drugem tehničnem odmoru vodili s 16:12. Po vrnitvi na igrišče Kamničanom ni uspel še en priključek, po treh zaporednih lastnih napakah so za Ljubljančani zaostajali za sedem točk (14:21), tekma, s tem pa tudi letošnje državno prvenstvo, je bilo odločeno. Z asom je naslov državnega prvaka zagotovil Štern.

Zoran Kedačič, trener ACH Volleyja: "ACH Volley vedno, ko je treba, igra svojo najboljšo igro. Moje sporočilo pred tekmo fantom je bilo, da morajo držati skupaj, igrati drug za drugega, se boriti drug za drugega in se ne obremenjevati s tekmecem. Danes se taktično nismo postavili nič drugače kot prejšnjo tekmo, mislim pa, da je bil pristop danes tisti, ki je odločil tekmo."

Gašper Ribič, trener Calcit Volleyballa: "Pričakoval sem, da bo v ekipi ACH Volleyja več nervoze, ampak je ni bilo. Očitno so se jim poznale tekme v Ligi prvakov in ko je bilo najbolj treba, so se znali zbrati. Mi smo poskušali vse, da bi jih presenetili, vendar se nam ni izšlo. Ko smo poskušali varianto A, ni šlo, potem B, tudi ni šlo, pa C, pa prav tako nismo bili uspešni. Ljubljančani so imeli odgovore na vse, kar smo poskušali, pri nas pa je manjkal kakšen igralec, ki bi potegnil ta voz za sabo. Ampak nimamo kaj, nekateri naši igralci so bili prvič v takšnem položaju, toda vse to je proces. Upam, da so se igralci iz tega kaj naučili in da jim bo to koristilo v prihodnosti."

Peta tekma:

ACH VOLLEY - Calcit Volleyball 3:2

3:0 (21, 19, 17)

ACH Volley: Flajs, Kozamernik 8, Kovačič, Purić 5, Satler, Pleško, Jurić, Štern 13, Pokeršnik 9, Buculjević 3, Armenakis 15.

Calcit Volleyball: Štalekar 3, Hribar, Golob, Novljan, Ratek, Okroglič, Vidmar 1, Pereira 12, Brulec 2, Lakner, Kotnik 4, Štembergar Zupan 10, Videčnik 4, Konjedic.

V krepkem tisku je izid v zmagah. Igrali so na tri zmage.

T. J.