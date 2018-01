Alpska liga - ob 17.30: SŽ Olimpija - Sij Acroni Jesenice

Zmaji še brez zmage na derbijih v Tivoliju

6. januar 2018 ob 12:01

Ljubljana - MMC RTV SLO

V Tivoliju bo na sporedu že peti večni derbi v letošnji sezoni Alpske lige. SŽ Olimpija je prejšnji teden v Podmežakli ugnala Jeseničane, ki so dobili vse ostale medsebojne tekme v letošnji sezoni.

Železarji so bili obakrat boljši v dvorani Tivoli. 25. oktobra so v napetem srečanju zmagali s 3:2, 16. decembra pa kar s 3:0, ko je vrata zaklenil Clarke Saunders s 40 obrambami.

Vse do 30. decembra so morali zmaji čakati na prvo zmago na derbijih. Prejšnjo soboto je blestel Robert Kristan, ki je do 58. minute zadržal mrežo nedotaknjeno, na koncu je bila Olimpija boljša s 4:2.

"Moj cilj je biti 100-odstoten vsako tekmo in tako bo tudi na tem derbiju. Seveda si želim, da bom tako uspešen kot na derbiju pretekli teden na Jesenicah. Pripravljen sem, saj sem si na zadnji tekmi vzel čas za počitek," je poudaril Kristan.

Olimpija bo odigrala še deset tekem in nujno potrebuje točke za preboj med elitno četverico, ki bo imela prednost domačega ledu. Pustertal in Feldkirch imata ugodnejši razpored do konca rednega dela. Jeseničani so na tretjem mestu in so v odličnem položaju pred zadnjimi tekmami.

32. krog, danes ob 17.30:

SŽ OLIMPIJA - SIJ ACRONI JESENICE



KAC MLADI - SALZBURG MLADI

RITTEN - PUSTERTAL

NEUMARKT - ASIAGO

VIPITENO - GARDENA



LUSTENAU - ZELL AM SEE

BREGENZERWALD - KITZBÜHEL

FASSA - CORTINA

Lestvica: * x RITTEN SPORT 30 20 5 2 3 72 ASIAGO 29 21 2 1 5 68 SIJ ACRONI JESENICE 28 18 3 2 5 62 PUSTERTAL 30 17 2 5 6 60 FELDKIRCH 29 16 3 3 7 57 SŽ OLIMPIJA 30 17 2 2 9 57 VIPITENO 30 13 2 4 11 47 BREGENZERWALD 30 13 2 3 12 46 --------------------------------------- CORTINA 30 11 3 6 10 45 ZELL AM SEE 30 12 2 2 14 42 LUSTENAU 28 10 3 2 13 38 SALZBURG MLADI 22 10 3 0 9 36 KITZBUHEL 27 8 2 4 13 32 GARDENA 30 9 1 1 19 30 NEMARKT 31 4 5 2 20 24 FASSA 29 5 1 0 23 17 KAC MLADI 29 1 0 2 26 5 * - zmaga po podaljšku oz kaz. strelih x - poraz po podaljšku oz kaz. strelih

A. G.