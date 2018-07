Bedene dobil prvi niz in vodil s 4:1, nato pa popustil in izgubil

Hercogova v četrtfinale, Zidanškova izpadla

18. julij 2018 ob 19:21,

zadnji poseg: 18. julij 2018 ob 23:22

Umag,Bukarešta - MMC RTV SLO, STA

Aljaž Bedene je tako kot lani obstal v osmini finala teniškega turnirja v Umagu. Uvrstitev v četrtfinale mu je preprečil Argentinec Guido Pella, ki je po dobrih dveh urah in pol zmagal s 5:7, 6:4 in 6:4.

Ljubljančanu, 81. igralcu sveta, je proti devet mest višje uvrščenemu igralcu na lestvici ATP dolgo časa dobro kazalo. V prvem nizu je držal svoj servis do izida 6:5, nato pa z brejkom niz dobil. Z dobrimi začetnimi udarci je odlično začel tudi drugi niz, tekmecu dvakrat vzel servis in povedel s 4:1, nato pa izgubil pet zaporednih iger in dvoboj se je odločal v tretjem nizu.

V njem je Argentinec dobil prvo igro, po šestih izgubljenih igrah je Bedene izenačil, potem pa je Južnoameričan prišel do vodstva s 4:2, Slovenec je še enkrat poravnal izid, a zadnji igri sta pripadli Pelli, ki se je tako uvrstil v četrtfinale.

Dvojni slovensko-romunski dvoboj

V osmini finala turnirja v Bukarešti je Polona Hercog s 7:5 in 6:2 zanesljivo ugnala Romunko Irino Mario Bara, njena rojakinja Mihaela Buzarnescu pa je premagala Tamaro Zidanšek.

Medtem ko je Hercogova prevladovala v drugem nizu, bi lahko hitreje prišla do uspeha tudi v prvem. Tam je v uvodu povedla z 2:0, dopustila izenačenje, v končnici pa je tekmici odvzela servis za vodstvo s 5:4, a neuspešno servirala za zmago. V drugem poskusu pa je bila nato uspešna za 7:5. Dvoboj je trajal uro in 37 minut. V četrtfinalu bo Hercogova igrala z boljšo iz dvoboja med Tunizijko Ons Jabeur in Rusinjo Vero Zvonarjovo.

Tamara Zidanšek se je pogumno postavila po robu drugi nosilki turnirja, Mihaeli Buzarnescu, a morala priznati poraz s 3:6 in 5:7. V skoraj dve uri trajajočem dvoboju je Zidanškova v uvodnem nizu izgubila servis za zaostanek 1:2, a odgovorila z odvzemom servisa nasprotnici. Po izidu 3:3 pa je Romunka dobila vse tri preostale igre, dvakrat odvzela servis Slovenki in povedla. V drugem nizu se je napovedovalo presenečenje Zidanškove, ki je povedla z 2:0 in celo s 4:1. Ko je tekmica izenačila na 4:4, je Zidanškova Buzarnescujevi vnovič odvzela servis in sama imela začetni udarec v igri za izenačenje v nizih, a je domačinka potrdila vlogo druge nosilke in obrnila niz sebi v prid.

Že v torek pa se je poslovila Dalila Jakupović, ki je tesno izgubila dvoboj s prvo nosilko, Latvijko Anastasijo Sevastovo.



Umag, osmina finala

(561.345 evrov, pesek)

LAJOVIĆ (SRB) - RAMOS (ŠPA/5)

6:3, 1:6, 6:0

PELLA (ARG) - BEDENE (SLO)

5:7, 6:4, 6:4

RUBLJOV (RUS/4) - AUGER ALIASSIME (KAN)



HAASE (NIZ/6) - KLIŽAN (SLK)



ĐERE (SRB) - MARTERER (NEM/9)

7:6, 6:3

CECCHINATO (ITA/3) - VESELY (ČEŠ)

2:6, 7:5, 7:5

FUCSOVICS (MAD) - TRUNGELLITI (ARG)



DŽUMHUR (BiH/2) - DONSKOJ (RUS)



Bukarešta, osmina finala

(250.000 am. dolarjev, pesek)



SEVASTOVA (LAT/1) - RUS (NIZ)

6:1, 7:5

CIRSTEA (ROM/5) - ZANEVSKA (BEL)



JABEUR (TUN) - ZVONAREVA (RUS)



HERCOG (SLO/8) - BARA (ROM)

7:5, 6:2

SIEGEMUND (NEM) - SCHMIEDLOVA (SLK)



MARTIĆ (HRV/4) - LIU (ZDA)



VANG (KIT) - PARMENTIER (FRA/7)

7:6, 3:0, b.b.

BUZARNESCU (ROM/2) - ZIDANŠEK (SLO)

6:3, 7:5

T. J.