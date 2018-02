Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 23 glasov Ocenite to novico! Aljaž Bedene bo zaigral v tretjem finalu ATP-turnirja v karieri. Foto: EPA 28-letni Ljubljančan se je pobral po padcu v igri v drugem nizu. Foto: EPA Roger Federer lovi tretji naslov v Rotterdamu. Prvič je slavil leta 2005, ko je v treh nizih premagal Hrvata Ivana Ljubičića, drugič pred šestimi leti, ko je v dveh nizih odpravil Argentinca Juana Martina del Potra. Za tretji naslov bo moral premagati Bolgara Grigorja Dimitrova. Foto: EPA Romunka Simona Halep je polfinalni dvoboj v Dohi Španki Garbine Muguruza predala zaradi poškodbe noge. Foto: EPA Zmagovalka prvega letošnjega turnirja velike četverice v Melbournu, Danka Caroline Wozniacki, je morala v polfinalu Dohe priznati premoč Čehinji Petri Kvitovi. Foto: EPA Dodaj v

Bedene v velikem finalu Buenos Airesa

Federer in Dimitrov za naslov v Rotterdamu

17. februar 2018 ob 20:38,

zadnji poseg: 17. februar 2018 ob 22:46

Buenos Aires - MMC RTV SLO

Slovenski tenisač Aljaž Bedene se je uvrstil v finale teniškega turnirja v Buenos Airesu. V polfinalu je premagal domačina Federica Delbonisa s 6:4, 2:6 in 6:1.

Bedene se je tretjič v karieri uvrstil v finale ATP-turnirja. Prvič mu je ta podvig uspel januarja 2015, ko je bil v finalu s 6:4 in 6:3 boljši Švicar Stan Wawrinka, drugič aprila lani, ko je bil na Odprtem prvenstvu Madžarske v Budimpešti v dveh nizih boljši Francoz Lucas Pouille (6:3 in 6:1).

Bedenetova pot do sklepnega dejanja letošnjega Odprtega prvenstva Argentine ni bila lahka. V 1. krogu je v dveh nizih odpravil Čeha Jurija Veselyja (6:0 in 6:3), v 2. krogu je bil boljši od Španca Alberta Ramosa Vinolasa (3:6, 7:5 in 6:1). V četrtfinalu je nato izločil Argentinca in petega nosilca turnirja Diega Schwartzmana (6:4 in 6:4), zdaj je ugnal še 70. igralca sveta Delbonisa.

V velikem finalu se bo pomeril z zmagovalcem z Avstrijcem Dominicom Thiemom, ki je v drugem polfinalu zlahka odpravil Francoza Gaela Monfilsa (6:2 in 6:1). Lani je turnir osvojil Ukrajinec Aleksandr Dolgopolov, ki je bil s 7:6 in 6:4 boljši od Japonca Keija Nišikorija.

V tretjem nizu premočen za Delbonisa

Ljubljančan je dvoboj začel odlično in po seriji nevsiljenih napak nasprotniku odvzel začetni udarec, kar se je na koncu v prvem nizu izkazalo za odločilno. Ostal je popolnoma miren, na osnovni črti je igral zanesljivo, odbil je vse napade Argentinca in prvi niz dobil s 6:4. V drugem nizu se je zgodba obrnila. V 3. igri je Delbonisu sicer odvzel servis, povedel z 2:1, nato pa izgubil pet zaporednih iger (2:6). Sledil je odločilni tretji niz, v katerem se je igra domačina sesula kot hišica iz kart. Niz se je prelomil v 3. igri, v kateri je Delbonis storil dvojno napako in izgubil začetni udarec. Bedene je izkoristil padec koncentracije nasprotnika, dobil je naslednje štiri igre in dvignil vstopnico za finale.

Razočaranje za Argentince

Argentinci bodo morali na domačega zmagovalca počakati še vsaj leto dni. Zadnji Argentinec, ki je dobil turnir v Buenos Airesu, je bil leta 2008 David Nalbandian, ki je v finalu v treh nizih premagal rojaka Joseja Acasusa. Zadnji Argentinec, ki je igral v finalu omenjenega turnirja, je bil leta 2015 Juan Monaco. Tedaj je bil v dveh nizih boljši Španec Rafael Nadal.

BUENOS AIRES

(648.180 am. dolarjev, pesek)



Polfinale:

THIEM (AVT/1) - MONFILS (FRA)

6:2, 6:1



BEDENE (SLO) - DELBONIS (ARG)

6:4, 2:6, 6:1

ROTTERDAM

(1.996.245 evrov, trda podlaga)



Polfinale:

FEDERER (ŠVI/1) - SEPPI (ITA)

6:3, 7:6

DIMITROV (BLG/2) - GOFFIN (BEL/4)

6:3, 1:0, b. b.

NEW YORK

(748.450 am. dolarjev, trda podlaga)



Polfinale:

ANDERSON (JAR/1) - NIŠIKORI (JAP/5)

6:1, 3:6, 7:6

QUERREY (ZDA/2) - MANNARINO (FRA/4)

6:7, 7:5, 6:3

DOHA

(3.200.000 am. dolarjev, trda podlaga)



Polfinale:

KVITOVA (ČEŠ/16) - WOZNIACKI (DAN/1)

3:6, 7:6, 7:5

MUGURUZA (ŠPA/4) - HALEP (ROM/2) b. b.

M. L.