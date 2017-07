Celjani se bodo mesec dni potili, nato pa takoj dvoboj z Gorenjem

Tamše si želi čim manj težav s poškodbami

27. julij 2017 ob 13:36

Žalec - MMC RTV SLO/STA

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v sredo zvečer v Žalcu opravili prvi trening pred začetkom sezone 2017/18. Tam bodo vadili do 6. avgusta.

Na zboru so zaradi reprezentančnih obveznosti v mlajših kategorijah in bolezni manjkali nekateri igralci, primarni cilj celjske zasedbe pa je zadržati primat na domačem prizorišču.

Na pripravah v Žalcu bo prva naloga nabiranje telesne moči in kondicije, na popoldanskih treningih pa bodo že poprijeli za žogo. Sledila bo selitev v Laško, kjer bodo ostali deset dni, konec priprav pa bodo opravili v Celju.

Celjane čaka deset pripravljalnih tekem (Keflach, Maccabi, Brest Meškov, Krka, SKA Minsk, Metalurg, Riko Ribnica, Rabotnik ter turnir s Kielcami, Wislo in Veszpremom), 30. avgusta pa že prvi derbi sezone, ko bodo v okviru regionalne Lige Seha gostovali pri Gorenju v Velenju.

2. septembra bo tekma za slovenski superpokal z Mariborom, ki naj bi bila v Slovenj Gradcu. Prvo domačo tekmo bodo predvidoma odigrali 5. ali 6. septembra, ko bodo v Ligi Seha gostili beloruski Meškov Brest.

"V prvem delu priprav bo 70 odstotkov našega dela namenjeno pridobivanju telesne moči, 30 pa delu z žogo, ki ga bo v nadaljevanju nato postopoma vse več. Mislim, da bodo rezultati uvodnega testiranja pokazali, da so fantje prišli dobro pripravljeni in so se držali programa, ki so ga imeli v času počitnic. Do zdaj s tem ni bilo težav in verjamem, da bo tudi tokrat tako. Za to obdobje si želim čim manj težav, čeprav smo že na začetku ostali brez dveh mladih levičarjev," je dejal trener Celja Branko Tamše.

M. R.