Chicago napravil uslugo Los Angelesu

Nov poraz New York Rangersov

24. februar 2018 ob 09:29

Chicago - MMC RTV SLO

Hokejisti San Joseja so v noči na soboto izgubili gostovanje v Ligi NHL pri Chicagu. Blackhawksi so bili boljši s 3:1.

V prvi tretjini gledalci v United Centru niso videli zadetkov, v drugi tretjini pa je v uvodnih minutah gostitelje v vodstvo popeljal Jan Rutta. 27-letni Čeh je pobral plošček po lastnem blokiranem strelu in iz zapestja matiral nemočnega vratarja Martina Jonesa.

Vodstvo je na začetku tretje tretjine podvojil Nick Schmaltz. Ta je po bliskoviti akciji sprejel hitro podajo Anthonyja Duclairja, ob drugi vratnici hladnokrvno zadel za 2:0 in na najboljši možni način proslavil svoj 22. rojstni dan.

Kalifornijcem je v zadnjem delu tekme vendarle uspelo zatresti mrežo. Sodniški med je dobil Joe Pavelski, Brent Burns je plošček poslal do Tima Meierja, ta pa je z natančno odmerjenim strelom z razdalje prepolovil zaostanek svoje ekipe.

Do konca so si Sharksi prizadevali izid izenačiti, a neuspešno. Zadnji žebelj v njihovo krsto je 31 sekund pred zadnjo sireno zabil Artem Anisimov. 29-letnik iz Jaroslavlja je zadel iz bližine.

Z zmago nad San Josejem so hokejisti Chicaga naredili veliko uslugo Los Angelesu Anžeta Kopitarja, ki se bori za končnico in bo naslednjo tekmo odigral v Staples Centru proti Edmontonu.

Liga NHL, tekme 23. februarja:

NY RANGERS - MINNESOTA 1:4

CAROLINA - PITTSBURGH 1:6

ST. LOUIS - WINNIPEG 0:4

CHICAGO - SAN JOSE 3:1

VEGAS - VANCOUVER 6:3

Vzhodna konferenca:

Zahodna konferenca:

Mitja Lisjak