Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Stefan Jović je blestel v končnici tekme v Tel Avivu. Foto: EPA Miroslav Raduljica je zgrešil le dva meta iz igre (6/8), prispeval je 13 točk. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Crvena zvezda z izjemno končnico do zmage v Tel Avivu

Petrović še naprej hrvaški selektor

19. januar 2017 ob 22:39

Tel Aviv, Milano - MMC RTV SLO

Košarkarji Crvene zvezde so dosegli že peto zaporedno zmago v Evroligi. V Tel Avivu so premagali Maccabi (67:71) in so vse bližje uvrstitvi v četrtfinale.

Gostitelji so si ob koncu tretje četrtine priigrali šest točk naskoka (54:48). Na začetku zadnje četrtine sta Marko Gudurić in Marko Simonović zadela trojki in izid je bil izenačen (54:54).

Andrew Goudelock in Colton Iverson sta bila najzaslužnejša za vodstvo Maccabija s 67:62 štiri minute pred koncem, nato pa so Izraelci popolnoma popustili in do konca tekme niso dosegli niti točke več. Stefan Jović je najprej zadel za tri točke, nato pa je bil natančen še za dve minuto in pol pred koncem (67:68). Goudelock je zgrešil trojko iz težkega položaja, nato pa je Ognjen Kuzmić povišal na 67:70. Sonnyju Weemsu ni uspelo izenačiti in Kuzmić je s prostim metom tri sekunde pred koncem potrdil veliko zmago Beograjčanom, ki imajo že deset zmag, Maccabi pa ostaja pri šestih.

Štiri točke Dragića

Emporio Armani iz Milana je premagal Galatasaray z 92:87. Turki so v zadnji četrtini ublažili poraz in se precej približali, zaloga iz prvih treh četrtin, po tridesetih minutah je milanska ekipa vodila z 71:60, pa je bila dovolj velika, da je zmaga ostala doma. Zoran Dragić je v slabih 13 minutah na parketu dosegel štiri točke, dodal pa še dva skoka in eno podajo. S 13 točkami je bil najboljši strelec Milančanov Miroslav Raduljica.

Petrović še naprej hrvaški selektor

Aco Petrovič bo še naprej vodil hrvaško košarkarsko reprezentanco, potem ko je upravni odbor hrvaške zveze sprejel predlog strokovnega sveta in ga imenoval za selektorja. Brat legendarnega Dražena Petrovića je hrvaško reprezentanco vodil na kvalifikacijah za olimpijske igre v Riu in tudi na igrah, kjer so Hrvati igrali v četrtfinalu proti Srbiji. A delo je bilo le začasno, po olimpijskih igrah se je posvetil poslu v Ciboni in zvezi, reprezentanca pa je bila nekaj mesecev brez selektorja.

Hrvate letos čaka nastop na evropskem prvenstvu, ki ga bodo gostili Turčija, Romunija, Finska in Izrael, Hrvati bodo igrali v skupini C, kjer bodo še Češka, Španija, Črna gora, Madžarska in Romunija.

18. krog:

CSKA MOSKVA - BROSE BAMBERG

85:64 (21:17, 23:16, 25:15, 16:16)

De Colo 26, Hines 13; Theis 16, Melli 15.

FENERBAHČE - PANATHINAIKOS

84:63 (27:16, 17:12, 16:17, 24:18)

Datome 16, Vesely in Duverioglu po 13; James 25, Singleton 13.

MACCABI - CRVENA ZVEZDA

67:71 (17:16, 17:17, 20:15, 13:23)

Goudelock 19, Iverson 13, Weems 12; Jović 14, Thompson 10, Kuzmić in Lazić po 8.



EMPORIO ARMANI - GALATASARAY

92:87 (23:21, 26:18, 22:21, 21:27)

Simon 19, Raduljica 13 ... Z. Dragić 4 (2/3 za dve, 0/1 za tri), 2 skoka in podaja v 13 minutah; Güler in Fitipaldo po 17.

BARCELONA - ANADOLU EFES

88:78 (16:15, 17:19, 30:19, 25:25)

Koponen 20, Faverani 18, Claver 14; Paul 25, Heurtel 18.



Petek ob 18.00:

DARÜŠAFAKA - UNICS KAZAN



ŽALGIRIS - REAL MADRID



Ob 21.00:

OLYMPIACOS - BASKONIA

Lestvica: CSKA MOSKVA 18 14 4 +163 32 REAL MADRID 17 12 5 +115 29 OLYMPIACOS 17 12 5 +76 29 FENERBAHČE 18 11 7 +12 29 BASKONIA 17 11 6 +70 28 PANATHINAIKOS 18 10 8 +35 28 CRVENA ZVEZDA 18 10 8 +20 28 DARÜŠAFAKA 17 9 8 +6 26 ------------------------------------- ANADOLU EFES 18 8 10 -31 26 BARCELONA 18 8 10 -48 26 BROSE BAMBERG 18 7 11 -6 25 UNICS KAZAN 17 7 10 -56 24 MACCABI 18 6 12 -58 24 ŽALGIRIS 17 6 11 -42 23 GALATASARAY 18 5 13 -127 23 EMPORIO ARMANI 18 5 13 -129 23

A. G.