Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.8 od 5 glasov Ocenite to novico! Nikola Janković je bil najboljši strelec tekme s 16 točkami, zbral je tudi pet skokov. Foto: www.alesfevzer.com Charles Jenkins je v 19 minutah prispeval osem točk. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Črnogorci pahnili nebogljeno Krko na rob prepada Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Crvena zvezda že do odmora nadigrala Olimpijo

Okorn: Moramo biti zadovoljni, da smo izgubili le za 21 točk

27. februar 2017 ob 18:00,

zadnji poseg: 27. februar 2017 ob 19:31

Beograd - MMC RTV SLO

Košarkarji Uniona Olimpije so bili v 24. krogu Lige ABA nemočni v Beogradu, vodilna Crvena zvezda si je odločilno prednost priigrala že v uvodnih minutah, na koncu pa je zmagala z 88:67.

Beograjčani so razred zase v Jadranski ligi, kjer so doživeli le en poraz. Navdušujejo tudi v Evroligi, kjer so sedem krogov pred koncem rednega dela na šestem mestu in imajo odlično izhodišče v boju za četrtfinale.

Pri gostiteljih je manjkal poškodovani Nemanja Dangubić, prav tako v ekipi ni bilo Stefana Jovića. Olimpija je brez Devina Oliverja, ki zaradi trebušne gripe ni potoval v Beograd.

Katastrofalen začetek zmajev

Ljubljančani so bili popolnoma razglašeni na začetku srečanja, v 4. minuti so gostitelji povedli z 12:0. Nikola Janković in Brandon Jefferson sta zadela trojki, a sta takoj odgovorila Charles Jenkins in Nathan David Wolters (20:8). Po prvi četrtini je imela Crvena zvezda 16 točk naskoka (36:22). V drugi četrtini se zmajem ni uspelo približati, Boriša Simanić je s trojko povišal prednost rdeče-belih na 52:34 ob odmoru.

Drugi polčas le še formalnost

V tretji četrtini je Crvena zvezda z delnim izidom 12:2 povedla kar z 68:42 in po 30 minutah je vse kazalo na pravi polom zmajev (74:47). V zadnji četrtini je trener Dejan Radonjić dal priložnost tudi rezervistom, ritem gostiteljev se je precej znižal, v zadnji četrtini so dosegli le 11 točk.

Najboljši strelec je bil pri domačih Petar Rakičević s 14 točkami, medtem ko jih je za Olimpijo Janković dosegel 16.

Okorn: Moramo biti zadovoljni, da smo izgubili le za 21 točk

"Crveni zvezdi želim vse dobro v nadaljevanju sezone. Imajo sijajen rezultat v Evroligi, še enkrat bi čestital trenerju Radonjiću za izvrstno delo. Iskreno jim želim, da se uvrstijo med osem najboljših ekip v Evroligi. V Ligi ABA so zgodba zase. Iz tega srečanja ne bomo delali drame. Nisem zadovoljen, saj nismo niti poskušali. Videti je bilo, kot da igralci niso verjeli, da lahko nekaj dosežejo v Beogradu. Vse to se je pokazalo že v prvi četrtini. Tekma je bila končana že v prvi minuti, ko smo vzeli prvo minuto odmora pri 8:0 za Crveno zvezdo. Na koncu lahko rečem, da moramo biti zadovoljni, da smo izgubili samo za 21 točk," je pojasnil trener Gašper Okorn.

"Mislim, da smo slabo odprli tekmo. Nedopustljivo je, da dobimo v prvi četrtini 36 točk. Želeli smo se vrniti, ampak Crvena zvezda ima zelo dobre igralce in niti v enem trenutku nismo bili blizu. Na koncu smo prepričljivo izgubili," je dodal Janković.

24. krog:

CRVENA ZVEZDA - UNION OLIMPIJA

88:67 (36:22, 16:12, 25:15, 11:18)

3.135; Rakičević 14, Wolters 12, Bjelica in Simanić po 11, Jenkins in Lazić po 8, Thompson, Dobrić in Simonović po 6, Kuzmić 4, Mitrović 2; Janković 16, Milošević 14, Jefferson in Hrovat 12, Bubnić 7, Barbarič 6.



Ob 21.00:

MZT SKOPJE - IGOKEA

MEGA LEKS - PARTIZAN



Odigrano v soboto in nedeljo:

KRKA - MORNAR

63:72 (11:12, 13:7, 12:28, 27:25)

Curry 13, Čebular 11, Dimec, Eliott in Luković po 8; Waller 21, Ellis 11.

BUDUĆNOST - FMP ŽELEZNIK

93:84 (28:21, 21:19, 19:30, 25:14)

CEDEVITA - KARPOŠ SOKOLI

81:77 (14:20, 22:19, 25:20, 20:18)



Sreda ob 18.00:

ZADAR - CIBONA

Lestvica: CRVENA ZVEZDA 24 23 1 +440 47 CEDEVITA 24 18 6 +201 42 BUDUĆNOST 24 17 7 +153 41 PARTIZAN 23 17 6 +118 40 CIBONA 23 11 12 -4 34 FMP ŽELEZNIK 24 10 14 -51 34 IGOKEA 23 11 12 -70 34 UNION OLIMPIJA 24 10 14 -72 34 KARPOŠ SOKOLI 24 9 15 -138 33 MORNAR 24 8 16 -22 32 MEGA LEKS 23 9 14 -25 32 MZT SKOPJE 23 8 15 -101 31 KRKA 24 7 17 -218 31 ZADAR 23 7 16 -211 30

A. G.