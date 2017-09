Čudež Valentina Rossija: Kljub poškodbi na dirki iz prve vrste

Marc Marquez na petem, Andrea Dovizioso na sedme mestu

23. september 2017 ob 17:40

Alcaniz - MMC RTV SLO, STA

Pred domačo dirko za VN Aragonije v svetovnem prvenstvu MotoGP-ja je bil v kvalifikacijah najboljši Maverick Vinales. A še večja senzacija je v Alcanizu seveda tretje mesto poškodovanega Valentina Rossija.

Italijanski veteran okreva po nesreči in operaciji zlomljene noge pred tremi tedni. Že zaradi rekordnega povratka je osrednja tema pogovorov, obenem pa navdušuje tudi s časi. Iz prve vrste bo nedeljsko dirko med Vinalesom in Rossijem začel še en Španec Jorge Lorenzo, iz druge pa Cal Crutchlow in Hondina dirkača, Španca Marc Marquez (nekaj minut pred koncem je padel in zapravil možnost za uvrstitev povsem pri vrhu) in Dani Pedrosa.

Rossi je brez večjih težav opravil že oba petkova treninga, tudi danes pa je bil zelo konkurenčen, v zadnjem krogu kvalifikacij pa nato za piko na i skočil tik pod vrh. V skupnem seštevku SP po prvih 13 dirkah vodi Marquez s 199, enako število točk ima Andrea Dovizioso (Italijan je bil sicer v kvalifikacijah tokrat šele sedmi), sledita pa Vinales s 183 in Rossi s 157.

V razredu moto2 bo imel najboljše izhodišče Portugalec Miguel Oliveira, iz prve vrste pa bosta začela še Italijan Mattia Pasini in domačin Alex Marquez. V najšibkejšem razredu moto3 pa si je prvi startni položaj privozil Španec Jorge Martin, premagal je Italijana Eneo Bastianinija ter rojaka Arona Caneta.

Svetovno prvenstvo VN Aragonije, Alcaniz MotoGP, kvalifikacije: 1. M. VINALES ŠPA/yamaha 1:47,635 2. J. LORENZO ŠPA/ducati +0,100 3. V. ROSSI ITA/yamaha 0,180 4. C. CRUTCHLOW VB/honda 0,195 5. M. MARQUEZ ŠPA/honda 0,328 7. A. DOVIZIOSO ITA/ducati 0,502 Moto2, kvalifikacije: 1. M. OLIVEIRA POR/KTM 1:53,736 2. M. PASINI ITA/kalex +0,021 3. A. MARQUEZ ŠPA/kalex 0,071 Moto3, kvalifikacije: 1. J. MARTIN ŠPA/honda 1:58,067 2. E. BASTIANINI ITA/honda +0,358 3. A. CANET ŠPA/honda 0,449

Ž. K.