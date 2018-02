Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 4 glasov Ocenite to novico! Kevin Durant je bil prvi domači strelec. Foto: Reuters Kyrie Irving je v Madison Square Gardnu čaral z 31 točkami. Foto: Reuters Dodaj v

Derbi tokrat Golden Statu, Westbrook besen na Pachulio

Miami prepričljivo odpravil Memphis

25. februar 2018 ob 09:41,

zadnji poseg: 25. februar 2018 ob 10:26

New York - MMC RTV SLO, STA

Miami Gorana Dragića je v ligi NBA v soboto vknjižil pomembno in visoko zmago proti Memphisu (115:89), v derbiju zahodne konference pa je bil prvak Golden State tokrat prepričljiv proti Oklahomi s 112:80.

Prvaki so po dveh prepričljivih porazih proti Oklahomi na začetku meseca in v novembru tokrat obrambno odigrali izjemno skozi celotno tekmo, v tretji četrtini pa tudi v napadu naredili ključno razliko. Kevin Durant je proti svoji nekdanji ekipi dosegel 28 točk, Stephen Curry jih je dodal 21. Na drugi strani je imel Russell Westbrook 15 točk, 12 skokov in sedem podaj, Oklahoma je prvič v zadnjih petih tekmah ostala pod 100 doseženimi točkami. Paul George, eden ključnih igralcev pri Oklahomi, je dosegel le pet točk, ob metu iz igre 1/14.

Tekma je znova poskrbela za nekaj kontroverznih trenutkov, za glavnega je v tretji četrtini poskrbel domači center Zaza Pachulia, ki je po prodoru Westbrooka padel in pristal na njegovem kolenu. Westbrook se je po dogodku držal za koleno in zmajeval z glavo, po tekmi pa v svojem slogu novinarjem zabrusil: "Seveda je bilo namerno. Nihče se ga ni dotaknil, padel je na mojo nogo, skušal me je poškodovati. Ampak tako to gre." In na vprašanje, ali je Pachulia "umazan igralec", odvrnil: "Seveda, zanesljivo."

Prvi Miamijev strelec Tyler Johnson

Miami se je s prepričljivo zmago proti Grizlijem utrdil na osmem mestu vzhodne konference, Vročica pa tokrat niti ni potrebovala izdatne točkovne pomoči Gorana Dragića, ki je v v 25 minutah dosegel po šest točk in skokov ter 8 podaj. Pri Miamiju je bil s 23 točkami najučinkovitejši Tyler Johnson, na nasprotni strani je Andrew Harrison dosegel 17 točk. Po napornem ritmu, nazadnje je Miami v soboto izgubil na gostovanju v New Orleansu, je pred Dragićem in soigralci krajši premor z dvema prostima dnevoma, nato na Florido prihaja neposredni tekmec za končnico Philadelphia.

Liga NBA, tekme 24. februarja:

PHILADELPHIA - ORLANDO 106:105

Emdiid 28+14, Redick 15; Gordon 20.



MIAMI - MEMPHIS 115:89

Johnson 23, Dragić 6 točk (2/7 iz igre), 6 skokov in 8 podaj v 25 minutah; Harrison 17.



NEW YORK - BOSTON 112:121

Burke 26; Irving 31, Brown 24.



GOLDEN STATE - OKLAHOMA CITY 112:80

Durant 28, Curry 21; Westbrook 15.



MINNESOTA - CHICAGO 122:104

Wiggins 23, Towns 22+13; LaVine 21.

PHOENIX - PORTLAND 104:106

Booker 30; Lillard 40 in 10 skokov.



UTAH - DALLAS 97:90

Mitchell 25; Barea 17 in 12 podaj.



SACRAMENTO - LA LAKERS 108:113

Bogdanović 21; Caldwell-Pope 34.



Tekme 25. februarja:

CHARLOTTE - DETROIT

MILWAUKEE - NEW ORLEANS

CLEVELAND - SAN ANTONIO

WASHINGTON - PHILADELPHIA

DENVER - HOUSTON

Vzhodna konferenca TORONTO RAPTORS 58 41 17 70,7 BOSTON CELTICS 61 42 19 68,9 CLEVELAND CAVALIERS 58 35 23 60,3 WASHINGTON WIZARDS 59 34 25 57,6 INDIANA PACERS 59 34 25 57,6 MILWAUKEE BUCKS 58 33 25 56,9 PHILADELPHIA 76ERS 57 32 25 56,1 MIAMI HEAT 60 31 29 51,7 --------------------------------------- DETROIT PISTONS 58 28 30 48,3 CHARLOTTE HORNETS 59 26 33 44,1 NEW YORK KNICKS 61 24 37 39,3 CHICAGO BULLS 59 20 39 33,9 BROOKLYN NETS 60 19 41 31,7 ORLANDO MAGIC 59 18 41 30,5 ATLANTA HAWKS 60 18 42 30,0 Zahodna konferenca HOUSTON ROCKETS 58 45 13 77,6 GOLDEN STATE WARRIORS 60 46 14 76,7 MINNESOTA TIMBERWOLVES 63 37 26 58,7 SAN ANTONIO SPURS 60 35 25 58,3 PORTLAND TRAIL BLAZERS 60 34 26 56,7 DENVER NUGGETS 59 33 26 55,9 OKLAHOMA CITY THUNDER 61 34 27 55,7 NEW ORLEANS PELICANS 58 32 26 55,2 --------------------------------------- LOS ANGELES CLIPPERS 58 31 27 53,4 UTAH JAZZ 60 31 29 51,7 LOS ANGELES LAKERS 59 25 34 42,4 MEMPHIS GRIZZLIES 58 18 40 31,0 SACRAMENTO KINGS 59 18 41 30,5 DALLAS MAVERICKS 60 18 42 30,0 PHOENIX SUNS 61 18 43 29,5

Ž. K.