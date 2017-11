Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 6 glasov Ocenite to novico! Grigor Dimitrov je dosegel uspeh kariere. Foto: Reuters Za Davidom Goffinom je izjemen turnir, a pike na i mu ni uspelo postaviti. Foto: Reuters VIDEO Dimitrov dosegel uspeh kariere Sorodne novice Goffin prek Federerja v finale Londona Dodaj v

Dimitrov novi kralj Londona: Goffin v drugo precej trši oreh

Osmi turnir kariere za Bolgara

19. november 2017 ob 19:15,

zadnji poseg: 19. november 2017 ob 22:15

London - MMC RTV SLO

Bolgarski teniški igralec Grigor Dimitrov je v Londonu dosegel uspeh kariere, potem ko je v finalu zaključnega turnirja sezone s 7:5, 4:6 in 6:3 premagal Davida Goffina.

Prvi obračun dveh debitantov v finalu zaključnega turnirja po letu 2008 je navdušil teniške navdušence, ki so pred začetkom spektakla v Londonu upali na teniško klasiko Rafa Nadal - Roger Federer. Ni manjkalo vrhunskih potez in dramatičnih zaključkov, torej popolnoma drugače kot pred dnevi, ko je Dimitrov v skupinskem delu v le 74 minutah opravil z Goffinom in mu prepustil le dve igri (6:0, 6:2).

26-letni Bolgar je v devetem medsebojnem obračunu slavil že osmič in osvojil tudi osmo turnirsko zmago v karieri, četrto v sezoni. Hkrati je dobil za celoten odigran turnir brez poraza kar 2.549.000 dolarjev nagrade in osvojil 1.500 točk za lestvico ATP, s katerimi bo potrdil tretje mesto ob koncu leta.

Izjemno nervozen začetek obračuna

Obračun se je začel izjemno nervozno in napeto z obeh strani, saj sta oba izgubila svoj prvi servis (Dimitrov celo dvakrat). Goffin je povedel z 1:3, ko je kot prvi v četrti igri dobil igro na svoj servis. Dimitrov je vrnitev z brejkom pripravil v osmi igri, ko je izenačil na štiri, tretjič pa servis nasprotniku odvzel po uri igre in osvojil uvodni niz.

Goffin prepričljivo izenačil

V drugem nizu je Goffinu ključna poteza uspela v sedmi igri, ko je povedel s 3:4 in nato tako še s 3:5. Na začetku tretjega niza se je Dimitrov takoj znašel v težavah, rešil štiri priložnosti za brejk tekmeca, v naslednji igri je bilo podobno, ko se je uspešno reševal Goffin. Zato pa je Belgijec izgubil svoj servis v šesti igri (kazal je že znake utrujenosti), ko je Dimitrov prišel do varne prednosti s 4:2. A Goffin se ni želel predati, kar je pokazala osma igra, v kateri je imel Dimitrov tri zaključne žoge za zmago, a jih zaradi borbenosti tekmeca ni izkoristil. Zato pa je nato izkoristil svoj servis in se veselil še pete zmage na turnirju.

Dimitrov: Uspel mi je neverjeten podvig

"To sta bila dva neverjetna tedna. Velika čast, da sem sploh igral tu, zadnji teden je bil eden mojih najboljših. David je izjemen človek, tudi če spregledamo njegove teniške kvalitete. Izjemno zna udariti žogico, tako da si zasluži čestitke. V zadnjih tednih in mesecih je eden izmed igralcev, ki je najbolj napredoval. Uspel mi je neverjeten podvig, ponosen sem na to, da sem ga ugnal v finalu," je po veliki zmagi dejal Dimitrov, ki se ni pozabil zahvaliti tudi svojemu dekletu, poppevki Nicole Scherzinger.

Peers in Kontinen ubranila naslov

Avstralec John Peers in Finec Henri Kontinen sta v finalu dvojic s 6:4 in 6:2 premagala prva nosilca Lukasza Kubota iz Poljske in Marcela Mela iz Brazilije ter s tem ubranila naslov. Po 70 minutah finala sta zaslužila 450.000 ameriških dolarjev, poraženca pa si bosta razdelila 262.000 dolarjev.

Zaključni turnir serije ATP, London

(8.000.000 am. dolarjev, trda podlaga)



Finale:

DIMITROV (BLG/6) - GOFFIN (BEL/7) 7:5, 4:6, 6:3

Ž. K.