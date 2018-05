Dobovec le še zmago oddaljen od naslova prvaka

Četrta tekma bo naslednji petek

4. maj 2018 ob 21:46

Rogaška Slatina - MMC RTV SLO

Dobovec je na tretji finalni tekmi državnega prvenstva v futsalu premagal Litijo s 5:2 in v zmagah povedel z 2:1. Naslov si lahko zagotovi naslednji petek v Rogaški Slatini.

Litija, ki je imela prednost domačega igrišča, je prvo tekmo doma izgubila s 3:6, drugo pa dobila z 1:0. Ekipi igrata na tri zmage.

Gostitelji so nastopili v popolni zasedbi, gostje so prišli brez prvega vratarja Vida Severja, ki se je poškodoval na sredinem treningu, v vratih je stal Žiga Dovč. V 17. minuti je Josip Jurić naprej s strelom z leve strani izsilil kot, v naslednji akciji pa je z izjemnim strelom v stičišče vratnice in prečke matiral Dovča.

Marot prišel s klopi in zadel z desetih metrov

V 18. minuti se je izkazal vratar gostov Damir Puškar, ki je v istem napadu ustavil strel Boruta Ručne in Nikola Jandrića. Minuto zatem ga je le ukanil Anže Širok. Zadnjih 20 sekund prvega polčasa je bilo razburljivih. Najprej je Širok stresel vratnico. Sodnika sta kamlu zatem zapiskala in dosodila 10-metrovko za Dobovec, ki jo je Aleš Marot pretvoril v gol.

"To je bil dogovor. Ker sem štirikrat zadel, sem izvajal tudi danes. To bom delal, dokler bom zadeval,“ je bil gola vesel Marot, ki je prevzel odgovornost, na teren pa je prišel s klopi, saj prej na tekmi ni odigral niti sekunde. To je bil njegov prvi stik z žogo v tem finalu, prvo in drugo tekmo je počival zaradi kazni.

Čujec dvakrat zadel v prazno mrežo

V 33. minuti je po izgubljeni žogi Litije spretni Jurić povišal na 3:1. Varovanci trenerja Damirja Pertiča so poskušali brez vratarja in z dodatnim igralcem v polju, a se ni izšlo. Litijsko usodo je zapečatil Kristjan Čujec – z goloma v prazno mrežo za 4:1 in 5:2.

"Še vedno smo daleč od naslova. Bo treba biti pameten in predvsem pogledati, kaj smo delali narobe in popraviti do petka," miri evforijo Čujec.

"Na delu sta najboljši ekipi v Sloveniji. V prvem polčasu se je iskrilo na obeh straneh, oba vratarja Puškar in Dovč sta dobro opravila svoje delo. Potem smo mi zabili zelo pomemben gol z 10-metrovke. Za to bi rad čestital mojemu igralcu Marotu, ki je prišel s klopi in mirno zabil. V drugem delu smo zaprli vse prihode do našega gola. Prišli smo do tega, kar smo želeli: čez teden dni v domači dvorani igramo za naslov državnega prvaka,“ je povedal Kujtim Morina, ki lahko postane drugi hrvaški trener (prvi je bil Robert Grdović), ki bi se okitil z naslovom državnega prvaka Slovenije.

Vrhovec: Ustvarimo si številne priložnosti, gola pa ne zabijemo

"Tekma je bila znova izenačena. Dobovec je zasluženo zmagal, izkoristil je svoje priložnosti. Mi smo imeli spet težave z učinkovitostjo. Ustvarimo si številne priložnosti, gola pa ne zabijemo,“ je zamujeno priliko obžaloval kapetan gostov Gašper Vrhovec, ki dodaja, da se bo Litija vrnila v petek brez bele zastave in odločena, da se o prvaku odloča na peti tekmi.

Finale, tretja tekma:

DOBOVEC PIVOVARNA KOZEL - LITIJA 2:1

5:2 (2:1)

Jurić 17., 33., Marot 20., Čujec 34., 40.; Širok 19., Fetić 39.



Stanje v zmagah je v krepkem tisku. Igrajo na tri zmage.

A. G.