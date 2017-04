Dončić že tretjič letos najkoristnejši igralec kroga v Evroligi

MVP-ja tudi Ayon in Dunston

Košarkarski biser Luka Dončić je znova zablestel v Evroligi. Ob zmagi Real Madrida (81:88) nad Darüšafako je zbral statistični indeks 23 in bil imenovan za MVP-ja tretjih tekem četrtfinalne serije.

Real je v seriji povedel z 2:1 in bo imel v petek priložnost, da si priigra mesto na zaključnem turnirju, ki bo prav tako v Carigradu. Dončić se je izkazal s 13 točkami (3/3 za dve, 2/5 za tri), osmimi skoki, dvema podajama in eno ukradeno žogo. Naziv si je razdelil s soigralcem Gustavom Ayonom in Bryantom Dunstonom iz Anadolu Efesa, ki sta prav tako vknjižila indeks 23. Statistično najučinkovitejši je bil sicer z indeksom 28 nadarjeni hrvaški center Ante Žižić, ki je imel indeks 28, toda njegova Dačka je klonila pred Realom.

"To je bila izjemno pomembna zmaga. Zdaj vodimo z 2:1, vendar ni še nič odločeno. Moramo si zagotoviti še tretjo zmago, ki nas pelje na zaključni turnir. Prvih dveh tekem nisem dobro odigral, tokrat pa mi je šlo. Zelo sem zadovoljen, da sem se izboljšal," je po tekmi povedal Dončić.

18-letni Ljubljančan je v tej sezoni že tretjič igralec kroga v najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju. Prvič je bil najkoristnejši igralec 13. kroga, ko je 20. decembra ob zmagi nad Brosejem dal 16 točk, šest skokov in pet podaj. Tedaj si je z indeksom 25 naziv razdelil s Panathinaikosovim Mikom Jamesom. Drugič pa v 17. krogu, ko je 13. januarja k zmagi nad Maccabijem vpisal deset točk, 11 skokov, osem podaj in indeks 32.

