Dončić najprej po izpit za avto, nato pa po lovorike

MVP-ji večkrat le Lakovič, Lorbek in Smodiš

16. januar 2017 ob 09:36

Ljubljana - MMC RTV SLO

Do preteklega kroga je v Evroligi igralo pet Slovencev. Medtem ko je četverica v skromni formi, pa Luka Dončić igra vse bolje in potrjuje, da reprezentanca že letos dobiva novega nosilca igre.

Ob nesporni prvi violini Goranu Dragiću, ki v Ligi NBA v povprečju daje po 19 točk, dobrih šest podaj in skoraj štiri skoke na tekmo, in ob Zoranu Dragiću, ki z zanj značilno nepopustljivostjo in fanatično borbenostjo v izbrani vrsti, kot po pravilu igra svojo najboljšo košarko, z Dončićem reprezentanca postaja močnejša za izjemno kakovostnega posameznika, ki bo ob bratih Dragić nosil že zdaj veliko breme.

MVP z le 10 točkami in brez izgubljene žoge

V zadnjem krogu Evrolige je bil Luka z indeksom 32 proti slovitemu Maccabiju celo najučinkovitejši košarkar zmagovitih ekip. Zato je tudi prejel naziv MVP-ja kroga. Valutacijsko točko več je sicer imel Milan Mačvan, ki pa je v Moskvi z Emporio Armanijem izgubil. Dončić je igral 26 minut, v statistiko pa vpisal deset točk, 11 skokov in osem podaj. Bil je šele četrti strelec Reala, a vseeno z naskokom najučinkovitejši, saj je drugi najboljši statistični izračun imel Rudy Fernandez 15. Ob tem Luka, ki je odlično vodil igro Reala, v ključnih trenutkih pa so mu izkušena slovita imena kraljevega kluba prepustila glavno besedo v napadu, ni izgubil niti ene žoge. Madridčani so se dolgo mučili, a, ko je na parket prišel Dončić, je igra vendarle stekla.

Le dve podaji sta mu zmanjkali do trojnega dvojčka, še enega zgodovinskega mejnika. 17-letni Ljubljančan je sicer kar nekajkrat našel proste soigralce in podal tudi pod koš, kjer niso zadeli popolnoma neoviranih metov, tako da bi lahko imel tudi dvomestno število podaj. Trojni dvojček je v Evroligi nazadnje dosegel Nikola Vujčić. Nekdaj izjemni hrvaški košarkar, ki je zdaj športni direktor prav Maccabija, je novembra 2006 proti Olimpiji vpisal 27 točk in po deset skokov ter podaj.

Laso poudaril Lukovih 11 skokov

"Luka je skoraj dosegel trojni dvojček, torej je odigral novo imenitno tekmo. Pomagal nam je v velikih elementih tekme. Njegove številke so bile briljantne. Ne vem, ali je bila to njegova najboljša tekma, a igral je zares izvrstno. Poudaril bi 11 skokov, saj je Maccabi igral z zelo visoko postavo. Ves čas je hodil na skok in veliko odbitih žog dobil iz "drugega plana", kar je izjemno pomembno," je za Evroligo svojega varovanca znova pohvalil trener Pablo Laso.

Luka pa je v izjavi najprej pohvalil soigralce, ki so odigrali dobro tekmo, in moč Maccabija, nato pa nekaj povedal tudi o željah za naprej in prihajajočem 18. rojstnem dnevu: "Najpomembnejša je zmaga, vesel pa sem tudi svoje statistike. Ko sem bil mlajši, sem si mislil, kako lepo bi bilo igrati v Evroligi, tako da sem zdaj zares zadovoljen. Ko bom dopolnil 18 let, si najprej želim narediti vozniški izpit. Šalo na stran, postati evropski prvak …, to sanjam že od otroštva, a tudi španski kraljevi pokal in državno prvenstvo sta mikavni lovoriki."

Pred Dončićem le Lakovič, Smodiš in Lorbek

Dončić je drugič postal MVP kroga. Prvič mu je to uspelo v 20. decembra v 13. krogu ob zmagi nad Brosejem, ko je dal 16 točk, šest skokov in pet podaj. Z indeksom 25 si je nagrado razdelil s Panathinaikosovim Mikom Jamesom. Od sezone 2000/2001, odkar poteka Evroliga pod okriljem Uleba, je od slovenskih košarkarjev večkrat MVP kroga uspelo postati le Jaki Lakoviču, Matjažu Smodišu in Erazmu Lorbku, a nobenemu dvakrat v isti sezoni.

Lakovič je s Krko postal v sezoni 2001/2002, s Paom pa v sezonah 2003/04 in 2004/05. Smodiš je bil s Kinderjem MVP kroga v sezoni 2001/2002, v dresu CSKA-ja pa še dvakrat v četrtfinalu tekmovanja (2007/08 in 2008/09). Lorbku je v sezoni 2007/08 to uspelo z Lottomatico, leta 2011/12 z Barcelono, 2008/09 pa je bil najučinkovitejši v četrtfinalu. Po enkrat je še uspelo tedaj 19-letnemu Benu Udrihu v dresu Olimpije v sezoni 2001/2002, pri zmajih je bil MVP kroga v sezoni 2007/08 tudi Marko Milić, pri Lottomatici je v sezoni 2008/09 to dosegel Sani Bečirović, v sezoni 2013/14 pa sta bila MVP-ja kroga Boštjan Nachbar (Barcelona) in Zoran Dragić (Malaga).

Zoran Dragić izgubljen v povprečnem Milanu

Medtem pa ostala četverica v Evroligi ne najde prave forme oziroma igra vse manj. Zoran Dragić je bil na zadnjem velikem tekmovanju prvi slovenski strelec, predtem na dveh drugi za Goranom, prav tako je bilo v lanskih kvalifikacijah, ko je bil, preden je predčasno odšel iz reprezentance, celo najučinkovitejši strelec. Toda v Milanu za zdaj ne najde pravega ritma. Nasploh Emporio Armani igra izjemno slabo, Zoran pa se je izgubil v tem sivem povprečju vrste Jasmina Repeše, čigar stolček je zdaj že povsem razmajan.

Milančani igrajo trenutno verjetno najslabšo košarko v Evroligi, kjer so klonili že desetkrat zapored. CSKA jih je brez težav pričakovano nadigral, ko je bila tekma praktično odločena že v prvi četrtini. V napadu ni prave povezanosti, prehitro se zaključuje v neizdelanih položajih in po samostojnih akcijah. Igrajo na silo, posledica pa so številne izgubljene žoge. Tudi v italijanskem prvenstvu so se v zadnjih tekmah mučili. Ob zmagi nad Cantujem sredi prejšnjega tedna je končno v napadu steklo Dragiću, ki je dal 14 točk. Zoran v Evroligi v povprečju igra po 20 minut in prispeva po sedem točk na tekmo.

V zadnjem času Blažič igra zelo malo

Jaka Blažič je v dresu Baskonie odlično začel sezono, ko je na prvih štirih tekmah – v 3. krogu je bil z 21 točkami tudi junak zmage nad Realom – na parketu prebil okoli 26 minut na tekmo. Tedaj je v povprečju tudi dosegal več kot deset točk. Nato je nekaj krogov zapored igral po okoli 15 minut na srečanje, zdaj pa še precej manj. Na zadnjih petih tekmah je odigral le po devet minut na dvoboj, na teh petih srečanjih pa je dal skupaj le devet točk. Sicer v povprečju skupaj igra po 17 minut in daje šest točk.

Aleksej Nikolić drugo leto nosi dres Bamberga, a večino časa znova preživi v drugem moštvu Baunachu, ki igra v drugi nemški ligi. Malo priložnosti dobi v nemškem prvenstvu, v Evroligi pa je na parket stopil le na treh tekmah, na dveh le za kratko, proti Realu pa je v 13. krogu igral 13 minut in dosegel edini dve točki v tej sezoni.

Selitev v Malago rešitev za Omića

Podobno kot Blažič je spodbudno začel tudi Alen Omić, sicer ne v Evroligi, kjer je ves čas igral zelo malo in ni ogrožal minutaže prvega centra Efesa Bryanta Dunstona, ki ga je Jure Zdovc pred dvema letoma želel pripeljati v reprezentanco, ampak v turškem prvenstvu. V domači ligi je odigral le pet tekem na začetku sezone, ko je trikrat dosegel dvomestno število točk, enkrat tudi dvojni dvojček, enkrat pa mu je en skok zmanjkal do njega.

Toda zaradi omejitve tujcev je nato tekme turške lige spremljal s tribune, v Evroligi pa igral zelo malo, v povprečju le po dobrih osem minut na tekmo, v tem času pa je dosegal po tri točke. Rešitev so našli v posoji. Odhaja v Malago, kjer bo z Unicajo igral tudi v Evropskem pokalu. Lani je Omić navduševal v dresu Gran Canarie in odhod v Španijo, kjer bo skušal spomniti na lansko sezono, je za reprezentanco zelo pomemben. Namesto Omića je Efes že pripeljal ameriškega centra Alexa Kirka.

Dobre igre Klobučarja in Prepeliča

Od drugih pomembnih košarkarjev reprezentance le Gašper Vidmar in Edo Murić z Banvitom igrata v evropskem tekmovanju. V Fibini ligi prvakov Vidmar dobrim 10 točkam v dobrih 21 minutah dodaja po 5,5 skoka, Murić pa igra minuto več in prispeva po 7,5 točke ter 3,2 skoka. V turškem prvenstvu, kjer Banvit tik pod vrhom konkurira carigrajskim velikanom, pa je Vidmarjevo povprečje v dobrih 22 minutah 11,4 točke in 4,4 skoka, Murić pa na parketu prebije po dobrih 25 minut in vpisuje 9,3 točke ter 4,9 skoka.

V Turčiji dobro igra Jaka Klobučar, ki je zadnja leta tudi pomemben člen reprezentance. V dresu Istanbula daje po 11,5 točke, 4,7 skoka in 3,2 podaje. Igra pa po 26 minut na tekmo. S tem si je tudi prislužil nastop na tekmi All Star turškega prvenstva. Od košarkarjev, ki so imeli v reprezentanci konkretno minutažo, je tu še Klemen Prepelič, ki igra za Limoges. Vrsti Duška Vujoševića sicer v prvenstvu ne gre po načrtih, vseeno pa Prepelič dobro igra. S 16 točkami je šesti strelec francoske lige in prvi svojega kluba. V skoraj 29 minutah na tekmo v statistiko vpisuje še po tri skoke in podaje.

Evropski pokal, 2. del, 2. krog, skupina E:

FUENLABRADA – GRAN CANARIA 85:75

Cruz in Hakanson po 16 … Rupnik (0/1 za dve, 0/3 za tri), 2 skoka in 3 podaje v 15 minutah; Kuric 21.

Lestvica: 1. Lokomotiva (2-0), 2. Murcia (1-1), 3. Fuenlabrada (1-1)

Fibina liga prvakov, 12. krog, skupina A:

MONACO – BANVIT 65:63

Bost 14, Shuler 10; Theodore 12, Vidmar 12 (4/5 za dve), 5 skokov in 3 podaje v 23 minutah, Murić 11 (3/6 za dve, 1/2 za tri) in 5 skokov v 26 minutah.

Skupina D:

MEGA LEKS – STRASBOURG 86:82

Čančar 20 (3/3 za dve, 3/4 za tri), 9 skokov in 3 podaje v 25 minutah, Novak 17; Walker 19.

Lestvica: 1. Tenerife (10-2) … 6. Mega Leks (4-8).

Liga ABA, 18. krog:

CEDEVITA – MEGA LEKS 89:85

Babić 27, Boatright 14 … Begić 5 (2/4 za dve), 9 skokov in 1 podaja v 25 minutah; Spasojević 18 … Čančar 5 (2/5 za dve, 0/3 za tri), 4 skoki in 2 podaji v 12 minutah.

Francija, 16. krog:

PAU-LACQ-ORTHEZ – LIMOGES 89:57

Koffi 17, Cooper 15; Prepelič 16 (1/4 za dve, 4/5 za tri), 5 skokov in 1 podaja v 30 minutah.

CHALONS-REIMS – CHALON 74:69

Smith 22, Young 18 … Vašl 4 (1/2 za dve, 0/2 za tri), 6 skokov in 2 podaji v 11 minutah; Clark 25.

Lestvica: 1. Monaco (14-2), 2. Chalon (12-4), 3. Pau-Lacq-Orzhez (11-5) … 11. Limoges (7-9) … 13. Chalons-Reims (7-9)

Italija, 15. krog:

CANTU – EMPORIO ARMANI 79:85

Johnson 20; Simon 26, Dragić 14 (2/6 za dve, 3/5 za tri), 3 skoki in 3 podaje v 24 minutah.

Lestvica: 1. Emporio Armani (13-2), 2. Venezia (11-4), 3. Avellino (11-4).

Nemčija, 2. liga, 18. krog:

BAUNACH – HEIDELBERG 68:60

Nikolić 16 (4/6 za dve, 1/3 za tri), 6 skokov in 4 podaje v 16 minutah.

Španija, 17. krog:

ANDORRA – REAL BETIS 95:69

Šermadini 22 in 11 skokov, Antetokounmpo 14; Stojanovski 15, Nachbar 12 (2/4 za dve, 2/4 za tri), 6 skokov in 1 podaja v 14 minutah,

BASKONIA – BILBAO 84:63

Beaubois 21, Hanga 14 … Blažič 8 (1/1 za dve, 2/3 za tri) in 2 skoka v 16 minutah; Mumbru 15 … M. Lapornik 6 (1/1 za dve, 0/1 za tri) in 2 skoka v 18 minutah.

JOVENTUT – REAL MADRID 78:81

Bogdanovič 16 … L. Lapornik 4 (0/1 za dve, 1/3 za tri), 2 skoka in 2 podaji; Reyes 18, Llull 12 … Dončić 6 (1/1 za dve, 0/3 za tri), 7 skokov in 2 podaji v 18 minutah.

OBRADORIO – FUENLABRADA 72:91

Pustovji 16; Rupnik 16 (3/3 za dve, 2/2 za tri), 3 skoki in 4 podaje v 21 minutah, Paunić in Wear po 13.

Lestvica: 1. Real Madrid (13-3), 2. Valencia (12-4), 3. Barcelona (12-4), 4. Iberostar (12-4), 5. Baskonia (11-5), 6. Unicaja (10-6) … 9. Fuenlabrada (7-9), 10. Real Betis (7-9), 11. Bilbao (6-9) … 16. Joventut (4-12).

Turčija, All Star tekma:

AZIJA – EVROPA 140:135

Summers 26, Wright 22; Daye 19 … Klobučar 15.

Tilen Jamnik, @Tilen_Jamnik