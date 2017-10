Dragić sezono začel s 17 točkami in porazom

Met iz igre 6/19

19. oktober 2017 ob 07:31,

zadnji poseg: 19. oktober 2017 ob 08:19

Orlando - MMC RTV SLO

Košarkarji Miamija so izgubili uvodno tekmo v Ligi NBA. Na gostovanju pri sosedih iz Floride v Orlandu so doživeli poraz s 116:109. Goran Dragić je v 30 minutah dosegel 17 točk.

Orlando je prvič po letu 2012 sezono začel z zmago, čeprav bi v zadnji četrtini kmalu zapravil prednost 17 točk (97:80). Ko je razlika dobri dve minuti in pol pred koncem skopnela le na dve točki, je tri ključne koše dosegel Evan Fournier, s 23 točkami najboljši strelec gostiteljev. Pri Miamiju je več točk kot Dragić v statistiko vpisal Hassan Whiteside, zbral jih je 26, dodal je še 22 skokov.

Orlando, ki je ob polčasu vodil z 58:55, po tretji četrtini pa z 88:78, je lani večinoma izgubljal takšne tekme in tudi tokrat je kazalo na to, ko je Dragić s prostima metoma znižal na 105:103, s čimer je sklenil Miamijev delni izid 11:0. Toda Fournier je ostal zbran, takoj odgovoril s trojko in veselili so se lahko domači navijači. Dobro je igral tudi Orlandov center Nikola Vučević, ki se je lahko pohvalil z 19 točkami in 13 skoki.

"Če se bomo s to ekipo želeli dokazati tako, kot želimo, bomo morali biti fizično še močnejši. Tega smo sposobni, na trenutke smo to danes pokazali," je po porazu povedal trener Miamija Erik Spoelstra.

Dragić je imel met iz igre 6/19, trojke je metal z izkoristkom 1/4.

Najboljšo predstavo večera je prikazal Giannis Antetokounmpo, ki je ob zmagi Milwaukeeja v Bostonu s 108:100 dosegel 37 točk (16 v zadnji četrtini) in dodal 13 skokov.

Tekme 18. oktobra:

ORLANDO - MIAMI 116:109

Fournier 23, Vučević 19 in 13 skokov, Ross 15; Whiteside 26 in 22 skokov, Dragić 17 (iz igre 6/19, za tri 1/4), 5 skokov in 6 podaj v 30 minutah, Waiters 15.

WASHINGTON - PHILADELPHIA 120:115

Wall 28; Covington 29.

DETROIT - CHARLOTTE 102:90

Harris 27 in 10 skokov; Walker 24.

INDIANA - BROOKLYN 140:131

Oladipo 22; Russell 30.

BOSTON - MILWAUKEE 100:108

Brown 18; Antetokounmpo 37 + 13 skokov.

MEMPHIS - NEW ORLEANS 103:91

Conley 27; Davis 33 in 18 skokov.

DALLAS - ATLANTA 111:117

Noel 16 in 11 skokov; Schroder 28.

UTAH - DENVER 106:96

Gobert 18 in 10 skokov; Barton 23.

SAN ANTONIO - MINNESOTA 107:99

Aldridge 25 in 10 skokov; Wiggins 26.



PHOENIX - PORTLAND 76:124

Bledsoe 15; Lillard 27.



SACRAMENTO - HOUSTON 100:105

Cauley-Stein 21 in 10 skokov; Harden 27.

Tekme 19. oktobra:

TORONTO - CHICAGO

OKLAHOMA CITY - NEW YORK

LA LAKERS - LA CLIPPERS

M. R.