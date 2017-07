Balkovec in Ibrčić v dveh minutah razblinila dvome o napredovanju

Valur v prvem polčasu izničil domžalsko prednost

20. julij 2017 ob 15:46,

zadnji poseg: 20. julij 2017 ob 22:00

Domžale - MMC RTV SLO/STA

Nogometaši Domžal so na povratni tekmi 2. predkroga Evropske lige tudi v drugo premagale Valur. Na prenovljeni domači zelenici so bili boljši s 3:2.

Domžalčani so branili zmago z Islandije z 2:1. Gostje so sicer sanjsko začeli dvoboj, že v prvem polčasu pa izničili prednost slovenskih pokalnih prvakov, a v drugem polčasu sta Jure Balkovec in Senijad Ibrčić poskrbela za zanesljivo domžalsko pot v 3. predkrog, kjer jih čaka nemški Freiburg.

Komaj se je tekma dobro začela, je sledil šok za domačo vrsto. Andri Adolphsson je po levi strani šel mimo Matije Široka in ob domžalskem bočnem branilcu padel v kazenskem prostoru. Žogo je na belo točko postal Gudjon Lydsson in zanesljivo premagal Dejana Milića. V 24. minuti so gostitelji izenačili. Lovro Bizjak je nevarno streljal z glavo, vendar je Anton Einarsson branil. Domžalski nogometaš je stekel proti odbiti žogo, ob tem pa padel ob Rasmusu Christiansenu in makedonski sodnik Dimitar Mečkarovski je drugič pokazal na belo točko.

Enajstmetrovko je izvedel Ivan Firer. Einarsson je bil blizu, a je domžalski napadalec streljal dovolj natančno v desni vratarjev kot. Dve minuti pred koncem prvega dela je Valur poravnal izid s prve tekme. Širok je ob podaji proti razigranemu Adolphssonu, ki mu je na levi povzročal veliko težav, zgrešil žogo. Adolphsson je nato natančno podal vtekajočemu Nicolasu Boegildu, ki je zatresel mrežo.

Kmalu po začetku drugega dela se je zatresla gostujoča mreža, vendar je bil Bizjak v prepovedanem položaju. V 69. minuti pa so varovanci Simona Rožmana le strli Valur. Z desne je prosti strel izvedel Balkovec, ki je podal pred vrata, ob tem pa presenetil gostujočo obrambo na čelu z Einarssonom in žoga je končala v mreži. Že v naslednjem napadu so Domžale povedle. Dvojno podajo sta si izmenjala Firer in rezervist Senija Ibričić. Firer mu je lepo vrnil globinsko podajo, bosanski nogometaš je v kazenskem prostoru sprejel žogo, se sam znašel pred islandskim vratarjem in žogo rutinirano spravil mimo njega.

Evropska liga, 2. predkrog, povratna tekma:

DOMŽALE - Valur (ISL) 2:2 (1:2) 2:1

Firer 25./11-m, Balkovec 69., Ibričić 71.; Lydsson 3./11-m, Boegild 43.

Domžale: Milić, Balkovec, Blažič, Dobrovoljc, Širok, Husmani, Matjašič, Vetrih, Repas, Bizjak, Firer.



Valur: Einarsson, Stefansson, Omarsson, Sigurbjörnsson, Christiansen, Björnsson, Ingvarsson, Lydsson, Adolphsson, Boegild, Halldorsson.

Sodnik: Dimitar Mečkarovski (MAK)

M. R., T. J.