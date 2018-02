Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.1 od 25 glasov Ocenite to novico! Slovenska biatlonska štafeta je osvojila 10. mesto, potem ko je Lenart Oblak zelo dobro zamenjal Jakova Faka. Foto: Reuters VIDEO Biatlonska štafeta postre... Sorodne novice Švedi strli Norvežane; slovenska štafeta (brez Faka) deseta Dodaj v

Fak z odpovedjo štafetne preizkušnje razočaral Bauerja

10. mesto biatlonske štafete je več od pričakovanj

23. februar 2018 ob 15:11

Pjongčang - MMC RTV SLO, STA

Slovenska biatlonska štafeta je po sicer zelo solidnem 10. mestu izrazila razočaranje, ker Jakov Fak ni želel nastopiti. Sodelovanje je odpovedal tri ure pred tekmo.

Dobitnik srebrne kolajne s posamične tekme je nad utrujenostjo tarnal že po mešani štafeti. Imel je sicer dva dneva za rehabilitacijo, a se še vedno ni čutil pripravljenega za nastop. Njegovi reprezentančni kolegi odločitev spoštujejo, a vseeno ne skrivajo razočaranja. Še posebno Klemen Bauer, ki si je za zaključek želel odmeven rezultat.

Bauer: "Sem razočaran"

"Ne bi preveč komentiral, lahko samo rečem, da sem razočaran. Je pa jasno, da se je njegova odsotnost poznala, vsi vemo, kam Jaka spada," ni skrival nezadovoljstva Bauer, Fakovo odločitev pa nekako razume Mitja Drinovec: "Jasno je, da bi ga želeli v ekipi, a je olimpijski podprvak in se ima pravico tako odločiti. Čaka ga namreč zaključek sezone, v kateri brani tretje mesto v svetovnem pokalu, in če je ugotovil, da bo počival, moramo to spoštovati."

Oblak odlično zamenjal Faka

Kot razumno je Fakovo odločitev označil glavni trener Tomaš Kos: "Mogoče je tako celo boljše. Če ni bil stoodstoten, bi bilo le slabše, nihče ne more garantirati, da bi nam zagotovil boljšo uvrstitev. V teh spremenljivih vetrovnih razmerah bi se lahko zgodilo marsikaj, videli smo, da je moral najboljši biatlonec na svetu Martin Fourcade v kazenski krog. Njegova zamenjava Lenart Oblak se je v teh razmerah znašel in se predstavil v zelo dobri luči."

Kos meni, da je 10. mesto uspeh

Kos je zelo zadovoljen z nastopom svojih varovancev, deseto mesto ocenjuje kot uspeh, mogoče celo večji od pričakovanj: "Mi smo imeli startno številko deset, to se pravi, da smo deseta reprezentanca svetovnega pokala. Zasedli smo deseto mesto, tako da lahko rečem, da smo, čeprav oslabljeni, tam, kamor spadamo. Ob deveto mesto smo bili za kakšen centimeter, a fante moram pohvaliti."

Dovžana na koncu malo zmanjkalo

Tudi reprezentanti so z desetim mestom zadovoljni. Miha Dovžan je na začetku nekaj časa tekel na tretjem mestu, tudi na prvem streljanju nalogo opravil brez napake, zataknilo se je pri drugem streljanju in teku. "Na koncu so me že pekle noge. A ne bi v svojem nastopu ničesar spreminjal. Moja taktika je bila, da sem na začetku spredaj, žal me je na koncu malo zmanjkalo," je povedal Dovžan.

Bauerja zmotil močan sunek vetra

Bauer je še enkrat dokazal, da mu mraz ustreza. Tekaško je bil spet dobro razpoložen, žal mu je pri drugem strelu ponagajal veter. "Imel sem v glavi, da je to zadnja tekma iger, da moram dati res vse od sebe, saj bo časa za počitek dovolj. Žal mi je na drugem streljanju zapihal močan sunek vetra, moral sem se hitro odločati, a pri tem sem izgubil ritem streljanja. Cena za to je bil en kazenski krog," je svoj nastop ocenil Bauer.

Oblakov olimpijski debi

"Jaz sem danes užival. Novi sneg je malo upočasnil progo, a serviserji so se odrezali. Zelo sem zadovoljen z nastopom," je dejal Drinovec, tudi drugi mladi tekmovalec Lenart Oblak, ki je bil še najbolj vesel Fakove odpovedi, saj je dobil priložnost za olimpijski debi, pa je bil dobre volje: "Škoda je le, da za nastop nisem zvedel prej. Sporočili so mi slabe tri ure pred začetkom, ko sem bil na tekaškem treningu. Priprava tako ni bila optimalna, a sem se potrudil. Malo me jezi, ker sem deveto mesto izgubil po fotofinišu, toda dal sem vse od sebe."

T. O.