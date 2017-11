Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Grigor Dimitrov je verjetno rahel favorit. Foto: Reuters Sorodne novice Goffin prek Federerja v finale Londona Dodaj v

Finale zaključnega turnirja sezone: Dimitrov - Goffin

Prvič po letu 2008 dva debitanta v finalu

19. november 2017 ob 19:15,

zadnji poseg: 19. november 2017 ob 19:44

London - MMC RTV SLO

V finalu zaključnega teniškega turnirja sezone se v Londonu od 19.15 merita David Goffin in Grigor Dimitrov.

Prvič po letu 2008 sta oba igralca debitanta v finalih zaključnega turnirja. Dimitrov v medsebojnih dvobojih vodi s kar 7:1, vključujoč tudi zmago na letošnjem zaključnem turnirju, ko je bil v skupinskem delu od Belgijca boljši z gladkih 6:0 in 6:2.

Avstralec John Peers in Finec Henri Kontinen sta v finalu dvojic s 6:4 on 6:2 premagala prva nosilca Lukasza Kubota iz Poljske in Marcela Mela iz Brazilije ter s tem ubranila naslov. Po 70 minutah finala sta zaslužila 450.000 ameriških dolarjev, poraženca pa si bosta razdelila 262.000 dolarjev.

Zaključni turnir serije ATP, London

(8.000.000 am. dolarjev, trda podlaga)



Finale:

DIMITROV (BLG/6) - GOFFIN (BEL/7) 2:4, -:-

