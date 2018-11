Matic Rebec je prispeval 10 točk in šest podaj. Foto: FMP Luka Lapornik je bil najboljši strelec Krke s 15 točkami. Foto: FMP Sorodne novice Polom Petrola Olimpije v drugem polčasu, +23 za Crveno zvezdo Dodaj v

FMP že do odmora razbil Krko – tri točke Novomeščanov v zadnji četrtini

Izjemni Pot nasul kar 30 točk

12. november 2018 ob 18:00,

zadnji poseg: 12. november 2018 ob 20:04

Beograd - MMC RTV SLO

Košarkarji Krke so na zadnji tekmi 7. kroga Lige ABA v Beogradu doživeli pravi polom, FMP je bil boljši kar s 93:65. Novomeščani so v zadnji četrtini zmogli le tri točke.



Izbranci Simona Petrova so v predmestju srbske prestolnice doživeli peti poraz v Jadranski ligi. Pred tem so izgubili proti Budućnosti, Crveni zvezdi, Igokei in Zadru, premagali so le Mornar in Partizan. Le dve zmagi imajo tudi Petrol Olimpija, Mornar, Zadar in Igokea, Krka pa je na zadnjem mestu zaradi najslabše razlike v koših.

Đapa izključen že v prvi četrtini

Gostje uspeli držati priključek do sredine prve četrtine, ko je Luka Lapornik znižal na 14:12. FMP se je nato razigral, Matic Rebec je zadel izza črte sedem sekund pred iztekom uvodnih desetih minut (33:20). Minuto pred koncem uvodne četrtine je Dalibor Đapa udaril Renca v obraz in bil takoj izključen.

FMP povišal naskok na 21 točk

Jure Lalić je na začetku druge četrtine znižal na 36:26. Do odmora se je prednost gostiteljev le še povečevala, blestel je Stefan Pot, ki je v prvem polčasu dosegel kar 22 točk. FMP je imel kar 21 točk naskoka (59:38).

Razpad sistema v zadnji četrtini

V tretji četrtini so slovenski podprvaki prikazali najboljšo igro. Domen Bratož je znižal na 77:62 v 30. minuti. V zadnji četrtini je igra Krke popolnoma razpadla. Tim Osolnik je v 35. minuti dosegel edini koš iz igre s polaganjem, Žiga Fifolt pa je zadel en prosti met minuto in 18 sekund pred koncem. To so bile edine točke gostov v zadnji četrtini!

Luka Lapornik je dosegel 15 točk, Jure Lalić jih je dodal 11. Pri gostiteljih je izstopal Pot s 30 točkami, zadel je vse tri mete izza črte in tudi 13 prostih metov, zgrešil je le dva. Rebec je v 23 minutah dosegel 10 točk in šest podaj.

Novomeška ekipa bo v v nedeljo gostila srbsko zasedbo Mega Bemax iz Sremske Mitrovice.

7. krog:

FMP - KRKA

93:65 (33:20, 26:18, 18:24, 16:3)

950; Pot 30 (4/6 za dve, 3/3 za tri, prosti meti 13/15), Momirov 17, Apić 16, Rebec 10 in 6 podaj, Reath in Burbać po 7, Đorđević 3, Jeremić 2, Nikolić 1; L. Lapornik 15, Lalić 11, Osolnik in Cinac po 9, Fifolt in Bratož po 6, Marinelli 5, Mahkovic 3, Stipaničev 1.

Odigrano v soboto in nedeljo:

PETROL OLIMPIJA - CRVENA ZVEZDA

60:83 (23:22, 13:21, 13:22, 11:18)



PARTIZAN - CIBONA

86:67 (23:23, 22:17, 24:16, 17:11)

ZADAR - MEGA BEMAX

80:84 (27:15, 14:22, 24:18, 15:29)

CEDEVITA - IGOKEA

100:80 (24:19, 19:17, 20:25, 37:19)

MORNAR - BUDUĆNOST

95:99 (25:32, 18:30, 23:20, 29:17)

Lestvica: CRVENA ZVEZDA 7 0 108 14 MEGA BEMAX 6 1 43 13 BUDUCNOST 5 2 48 12 PARTIZAN 4 3 15 11 FMP 4 3 0 11 CEDEVITA 3 4 5 10 CIBONA 3 4 -20 10 PETROL OLIMPIJA 2 5 -17 9 MORNAR 2 5 -31 9 ZADAR 2 5 -36 9 IGOKEA 2 5 -40 9 KRKA 2 5 -75 9

A. G.