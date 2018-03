Foto/video: Tako zagreti, da je trdoto igrišča spoznal tudi selektor

Englaro se bo reprezentanci priključil nekoliko pozneje

20. marec 2018 ob 23:43

Brdo pri Kranju - MMC RTV SLO

Slovenska nogometna reprezentanca je na Brdu pri Kranju pred pripravljalnima tekmama proti Avstriji in Belorusiji opravila drugi trening. Če so ponedeljkov trening številni igralci izpustili, je bilo dan pozneje na zelenici vseh 26 nogometašev.

Trening je bil zelo intenziven, kljub mrazu pa dobre volje ni manjkalo. Po mrzli zelenici se je že metal Jan Oblak, na sosednjem igrišču pa sta bila v boju za žogo Kevin Kampl in Valter Birsa tako zagreta, da je trdoto igralne površine spoznal tudi selektor Tomaž Kavčič.

Mevlja: Cesar bo gotovo eden največjih navijačev

Nov zagon je viden tudi pri novih pomočnikih. Igor Benedejčič se je ukvarjal s prenosom žoge iz obrambe k dvema zadnjima veznima igralcema, ob tem pa smo opazili, da bo po slovesu Boštjana Cesarja ob Mihi Mevlji, kot kaže, igral Aljaž Struna.



"Vsi vemo, kaj je Boštjan prinesel tej reprezentanci na terenu in zunaj njega. Gotovo ga bomo pogrešali, ampak moramo spoštovati njegovo odločitev. Zagotovo bo eden največjih navijačev Slovenije tudi naprej," je povedal Mevlja.

Če je obrambna vrsta pričakovana, pa bo zanimiv izbor v konici napada. Napadalci se v svojih klubih prebujajo, še pomembneje pa je, kot pri Robertu Beriću, da so poškodbe preteklost.

"Vsekakor sem vesel, da sem spet v nekem pogonu in igram, da sem na igrišču. Upam, da bomo klubske predstave prenesli tudi na reprezentanco, igrali dobro v napadu in da bomo začeli zadevati. Dobro je, da se že poznamo, starejši smo, tudi bolj izkušeni, treba je to samo še na igrišče prenesti," je dejal član St. Etienna.

Medsebojna povezanost prvi korak k napredku

Prav v napadu je bila Slovenija v zadnjih kvalifikacijah neprepričljiva. Na desetih tekmah je dosegla le 12 golov, od tega devet proti Litvi in Malti. Vseeno pa reprezentanti opozarjajo najprej na medsebojno povezanost, na krog zaupanja, ki je prvi korak k napredku.

"Noben igralec nam ne dela težav. Vsi se med sabo zelo dobro razumemo, mislim, da se moramo samo še v nogometnem smislu povezati, bolj razumeti, in to je to," je dodal Berić.



Slovenija se je z Avstrijo do zdaj srečala le enkrat. To je bilo pred natanko 21 leti in dvema dnevoma, ko je slovenska vrsta v Linzu zmagala z 2:0. Takrat je bil na zelenici tudi eden od pomočnikov novega selektorja Robert Englaro, ki pa se bo reprezentanci priključil nekoliko pozneje.

Anže Bašelj, TV Slovenija; foto: www.alesfevzer.com