Gloria Kotnik: Ester Ledecka je z drugega planeta

17. februar 2018 ob 15:56

Pjongčang - MMC RTV SLO

Morda največjo zgodbo 23. olimpijskih iger je s senzacionalno superveleslalomsko zmago spisala Ester Ledecka, ki bo zlato naskakovala še v deskanju, ko se bo za visoka mesta borila tudi Gloria Kotnika.

Najboljša slovenska deskarka kar ni mogla verjeti, kakšen podvig je na superveleslalomu uspel izjemni Ledecki. "Celo popoldne sem praktično razmišljala, kako je to sploh mogoče. Punca je res z drugega planeta. Neverjetna je. Zelo sem vesela zanjo, da ji je nekaj takega uspelo tudi v alpskem smučanju." V Južno Korejo je Čehinja prišla kot glavna favoritinja za zlato kolajno v deskanju, kjer je vodilna v svetovnem pokalu, najboljša pa je trenutno tudi v specialni razvrstitvi olimpijske discipline paralelnega veleslaloma. V tej zimi je bilo do zdaj na sporedu devet tekem, Ledecka pa je slavila kar na petih.

Če je načrtovala v Pjongčangu zlato v deskanju, pa je najžlahtnejšo kolajno osvojila že teden prej, ko je vse presenetila v superveleslalomu. Fantastična športnica, ki je pred dvema letoma debitirala na tekmah svetovnega pokala v alpskem smučanju, je za vsega stotinko prehitela branilko olimpijske krone Anno Veith, ki je praktično že proslavljala zlato kolajno. Tudi Avstrijka je spisala lepo zgodbo z vrnitvijo po dveh operacijah.

Ko je s številko 26 prečkala ciljno črto in se je čas ob njenem imenu obarval zeleno, Ledecka ni mogla verjeti. "Kako se je to sploh zgodilo? Res ne vem, le smučala sem. Sem pa veliko tvegala. Želela sem odpeljati najboljšo vožnjo. Nisem bila pod takim pritiskom kot ostale. Neverjetno. Ko sem prišla v cilj, sem mislila, da so naredili napako in da bodo čas zamenjali z enim drugim. Še vedno kar ne morem dojeti. Vsakič grem na zmago in želim odpeljati čim boljše, a si res nisem mislila, da sem sposobna kaj takega," je presenečena oziroma kar šokirana razlagala dvakratna svetovna prvakinja, ki je v deskanju na snegu letos na poti k tretjemu zaporednemu velikemu kristalnemu globusu.

Kotnikova zadovoljna s formo

Alpske deskarje in deskarke dan pred koncem iger, v soboto, 24. februarja, čaka olimpijska tekma. Za razliko od Sočija pred štirimi leti je letos na sporedu le ena disciplina. Kvalifikacije za paralelni veleslalom pa bodo že v četrtek. Slovenija je do zdaj imela vedno močne adute v moški konkurenci, v Pjongčang pa je z odlično popotnico prišla tudi Kotnikova: "Forma je prava, prišla sem sproščena in dobro pripravljena. Počutim se zelo domače in se veselim tekme."

"Zelo sem zadovoljna z letošnjo zimo. V to sezono sem vložila zares ogromno in sem vesela, da se je to pokazalo tudi v rezultatih. Dobro sem pripravljena. Vsako tekmo v svetovnem pokalu sem zelo napredovala in na vsaki bila boljša, tako da se zelo veselim naslednje," je dejala 28-letna Velenjčanka, ki je ravno prišla v Pjongčang, zadnji del priprav pa je opravila na Kitajskem: "To sem storila že pred zimo in Azija mi je že kar domača. Pogoji so na Kitajskem zelo podobni kot tu. Klimatizirala sem se že, saj sem v Aziji zdaj že deset dni. Najprej je bilo malce težav s časovno razliko, zdaj pa je vse v normalnem ritmu."

Tretjič je prišla na olimpijske igre. Pred osmimi leti je bila ob debiju v Vancouvru 27., iz Sočija se je vrnila s 23. in 24. mestom. Tudi na svetovnih prvenstvih se še ni deskala v izločilnih bojih, oziroma nikoli še ni bila med 20. Letos pa je naredila velik korak naprej. V tej zimi je bila že šestkrat med najboljšimi desetimi, dvakrat tudi četrta, kar ji je uspelo med drugim na zadnji tekmi pred olimpijskimi igrami konec januarja v Banskem v Bolgariji: "Res je tu le ena tekma, ampak prevelikega pritiska si zaradi tega ni dobro ustvarjati. Šla bom na tekmo z istim pristopom kot na vsako drugo in od štarta do cilja skušala odpeljati, kot sem si zamislila. Potem tudi rezultat ne bo izostal. Zadovoljna bom že s tem, če bom odpeljala, kot znam."

Iz Pjongčanga

Tilen Jamnik