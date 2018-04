Hotić: V nobenem trenutku nismo nehali verjeti v naslov prvaka

Olimpija na gostovanje v Celje

20. april 2018 ob 19:08

Ljubljana - MMC RTV SLO

Državno nogometno prvenstvo se konec tedna nadaljuje s tekmami 28. kroga, s čimer se preveša v zadnjo četrtino. Vodilna Olimpija ima na vrhu lestvice pet točk prednosti pred Mariborom. Tretje Domžale so na -7.

Mariborčani v soboto ob 16.50 s tekmo v Kidričevem proti Aluminiju odpirajo 28. krog. Vijoličasti so se na obračunih z Aluminijem že nekajkrat opekli, nazadnje v prvem spomladanskem krogu, ko je bilo v Ljudskem vrtu 0:0.

A takrat so bili slovenski prvaki na začetku krize, ki se je nato le še stopnjevala. Zdaj se zdi, da je ta mimo, saj so v zadnjem krogu napolnili mrežo Gorice (6:0). Zelo dobro deluje napadalna naveza Jan Mlakar-Luka Zahović. Tudi Dino Hotić sodi med udarne mariborske mladce.

Hotić: Naredili bomo vse, da prvi pridemo do cilja

"Nismo dvomili, da lahko zmanjšamo zaostanek. In v nobenem trenutku nismo nehali verjeti v naslov prvaka. Sezona bo dramatična do konca, obeta se zanimiv zaključek in naredili bomo vse, da pridemo prvi do cilja. Najprej pa seveda ostajamo z mislimi le pri prvi naslednji tekmi, proti Aluminiju smo že imeli neprijetne izkušnje in vemo, da nas čaka zahtevna preizkušnja na poti do želenega podaljšanja niza zmag," je za spletno stran kluba pred tekmo z Aluminijem dejal Hotić, ki je lanskega septembra zabil odločilni gol za zmago v Kidričevem s 3:2.

Olimpija gostuje v Celju

Morda teže delo kot vijoličaste čaka zeleno-bele, ki v nedeljo gostujejo v Celju. Na celjski klopi sicer ne bo Dušana Kosiča, ki je bil izključen na tekmi proti Domžalam, tako da bo ekipo vodil njegov pomočnik Zoran Zeljković. "Grofje" so spomladi že trikrat pokazali, da so za Olimpijo, ki je sicer vse tekme tesno dobila (dvakrat 2:1 in 1:0), neugoden tekmec.

Davidson: Smo v dobrem položaju

"Smo na dobri poti, kar kažejo tudi rezultati. Ko sem prišel k Olimpiji, smo za Mariborom zaostajali za tri točke, zdaj smo pet spredaj. Še naprej moramo delati trdo, ostati skromni in se držati načrta. Ta vikend nas čaka Celje, in to je edina tekma, o kateri moramo razmišljati. Po tem bomo misli usmerili na naslednjo. Ne skrbijo nas ne Maribor, ne Domžale, ne razlika na lestvici. Imamo svoj načrt, ki deluje odlično. Prihaja najbolj pomemben del v sezoni. Zdaj se zmaguje prvenstvo. Ni pomembno, če si igral dobro na začetku ali na sredini prvenstva. Pomembno je zdaj. Smo samozavestni, smo v dobrem položaju, moramo samo trdo delati in ostati osredotočeni," je za spletno stran kluba povedal branilec Olimpije Jason Davidson.

Tretje Domžale bodo v nedeljo ob 19.00 gostile Rudar. 28. krog prinaša še tekmi med Gorico in Krškim ter Triglavom in Ankaranom Hrvatini.

DRŽAVNO PRVENSTVO



PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 28. krog



Sobota ob 16.50:

ALUMINIJ - MARIBOR



Ob 19.00:

GORICA - KRŠKO



Nedelja ob 13.00:

TRIGLAV - ANKARAN HRVATINI



Ob 16.50:

CELJE - OLIMPIJA



Ob 19.00:

DOMŽALE - RUDAR

Lestvica: OLIMPIJA 27 19 6 2 49:12 63 MARIBOR 27 17 7 3 53:20 58 DOMŽALE 27 17 5 5 59:21 56 RUDAR 27 13 4 10 40:34 43 CELJE 27 11 6 10 47:36 39 GORICA 27 9 4 14 26:41 31 KRŠKO 26 8 5 13 31:46 29 ALUMINIJ 26 5 7 14 29:48 22 ANKARAN HRVATINI 27 3 8 16 24:64 17 TRIGLAV 27 3 6 18 20:56 15

A. V.