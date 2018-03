Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 10 glasov Ocenite to novico! Slovenska nogometna reprezentanca je na Brdu začela priprave na tekmi proti Avstriji in Belorusiji. V zimskih razmerah je prvi trening opravilo 14 nogometašev. Foto: BoBo Josip Iličić blesti v dresu Atalante, v nedeljo je prvič v karieri dosegel hat-trick v Serie A. Foto: BoBo Sorodne novice Cesarja ni več v reprezentanci, na seznamu trije novinci Dodaj v

Iličić: Moj čas se izteka, EP 2020 zadnja priložnost

Slovenija v petek z Avstrijo, nato še doma z Belorusijo

19. marec 2018 ob 18:43

Brdo pri Kranju - MMC RTV SLO, STA

Slovenska nogometna reprezentanca se je na Brdu pri Kranju pred tekmo z Avstrijo prvič zbrala pod novim selektorjem Tomažem Kavčičem, posebej dobre volje je bil Josip Iličić.

Iličić je v nedeljo v dresu Atalante ob zmagi v gosteh nad Hellas Verono (5:0) dosegel tri zadetke, kar je njegov prvi hat-trick v Serie A: "To nič ne šteje, bomo videli, kaj bo v petek," je v smehu dejal Iličić. "Odlično se počutim, zdrav sem, dobro igramo. Navsezadnje tudi zabijam zadetke, podajam, tako da upam, da bom tako nadaljeval naprej."

Kaj pričakuje od dveh prijateljskih tekem z Avstrijo (v petek v Celovcu) in Belorusijo (27. marca v Stožicah)? "Za zdaj ne pričakujem še ničesar. Lepo je biti spet s temi fanti, nekaj časa je že minilo od zadnjega zbora. Lepo se je vrniti, se družiti in upam, da bomo naredili kaj več kot prej."

V zimskih razmerah je prvi trening na Brdu opravilo 14 nogometašev. Tisti, ki so imeli tekme v nedeljo, so trenirali samo v fitnesu. Robert Berić, Benjamin Verbič in Rajko Rotman so se pridružili zvečer.

Iličić in prejšnji selektor Srečko Katanec sta še vedno v stiku. "Tudi danes mi še pošlje kakšno sporočilo. Včeraj je bil eden izmed prvih, ki mi je čestital za hat-trick." In kaj pričakuje od novega selektorja Tomaža Kavčiča? "Vsak selektor ima svoja navodila, svoj koncept dela. Verjetno tudi naš novi selektor. Na vse skupaj gledam pozitivno. Iskreno povedano, imam veliko motivacijo, da izpolnim cilj in odigram na nekem velikem prvenstvu."

Prav evropsko prvenstvo 2020, katerega kvalifikacije se bodo začele prihodnje leto (že jeseni pa alternativna pot skozi Ligo narodov), je, kot pravi Iličić, najbrž zanj zadnja priložnost za izpolnitev želje. "Pač, moj čas se počasi izteka in je to verjetno res zadnja priložnost. Mislim, da je cilj vsakega Slovenca uvrstitev na EP. Zelo sem motiviran, nisem več tako rosno mlad, ampak bom vse naredil, da nam bo to uspelo."

Kot pravi Iličić, ima reprezentanca še rezerve, ob nesporni kakovosti ji po njegovem mnenju manjka sproščenost na igrišču, da lahko odigrajo tako, kot znajo.

Bodo pa prihodnji torek v Stožicah proti Belorusiji še zadnjič igrali z dosedanjim kapetanom Boštjanom Cesarjem, s stotimi nastopi za izbrano vrsto slovenskim nogometnim rekorderjem v tem pogledu.

"Ko začnem razmišljati o teh situacijah, je kar malce težko. Pride ta čas, ko se moraš posloviti, nehati igrati. Boštjan je veliko naredil za to reprezentanco, preživeli smo kar nekaj lepih trenutkov. Upam, da bo čim več ljudi prišlo na to njegovo zadnjo tekmo, da se poslovi, kot si zasluži," pravi Iličić.

Cesar je bil tudi kapetan, treba bo najti novega. Ima sam kakšne težnje po kapetanskem traku? "Ne razmišljam o tem. Kapetani moramo biti vsi skupaj, vsak mora prevzeti svojo odgovornost, le tako se lahko pride do rezultata," meni Iličić, ki se je ozrl še na petkove tekmece Avstrijce.

"Kakovostna reprezentanca. Ima igralce po velikih evropskih klubih. Tekma je dobrodošla, bo blizu našega doma, upam na čim večjo podporo. Upam, da se bomo dokazali in da bo to nova lepa popotnica," je še dejal Iličić in na to, če bo rezultat pomemben, odvrnil: "Tudi na treningu je pomembna zmaga. To je moja miselnost. Ne maram izgubljati in mislim, da bo tako do konca življenja."

