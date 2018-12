Dodaj v Poudarki Bolj produktivna le Olimpija v sezoni 1993/1994

Izjemno produktivni Maribor blizu rekorda zadetkov

589. del rubrike Športni SOS

12. december 2018 ob 13:22,

zadnji poseg: 12. december 2018 ob 13:48

Jesenski del Prve lige je minil v znamenju Maribora, ki si ni priigral le visoke prednosti, navdušil je tudi z zelo napadalno igro.

Luka Zahović je v jesenskem delu prvenstva dosegel devet golov, toliko jih je zabil tudi Jan Mlakar. Foto: BoBo

Plod tega je izjemno visoko povprečje, ki je kar drugo najvišje v 28-letni zgodovini Prve lige. Na portalu Športni SOS tokrat raziskujemo najbolj plodovite sezone.

1.271. Moj občutek je, da je bil tokratni jesenski del našega nogometnega prvenstva najbolj bogat z goli. Kaj kaže primerjava z drugimi sezonami v samostojni Sloveniji?

Viki Vertačnik

Andres Vombergar je jeseni dosegel 10 golov (tri iz bele točke). Foto: BoBo

V jesenskem delu letošnje Prve lige je bilo doseženih 294 zadetkov oziroma 3,09 na tekmo. Po podatkih vodstva tekmovanja je bilo v 28 sezonah najmočnejšega nogometnega tekmovanja pri nas doseženih 2,77 zadetka na tekmo, kar pomeni, da je letošnja sezona v tem pogledu nadpovprečna. Podrobnejša analiza kaže, da je to tretja najbolj produktivna jesen.

Sezona Število golov na tekmo 2000/2001 3,19 1994/1995 3,12 2018/2019 3,09 1999/2000 3,08 2003/2004 3,08 ... ... 1992/1993 2,61 2001/2002 2,58 2016/2017 2,55 2014/2015 2,47 2004/2005 2,39

Opomba: Upoštevani so zadetki, ki so dejansko padli v jesenskem delu prvenstva (in ne le do polovice prvenstva).

1.272. Nogometaši Maribora so v jesenskem delu prvenstva dosegli kar 55 zadetkov oziroma 2,9 na tekmo. Koliko znaša rekord v celotni sezoni?

Marko Prša

Serijski slovenski prvaki so bili to jesen res plodoviti, saj je le ena ekipa do zdaj (v celotni sezoni) zbrala višje povprečje. Podrobnosti so v spodnji tabeli.

Klub Sezona Goli Goli na tekmo Olimpija 1994 95 3,17 Maribor 2019 55 2,89 Olimpija 1993 94 2,76 Maribor 2000 90 2,73 Olimpija 1995 78 2,60

Opombe:

- Letnice označujejo drugi del sezone. Rekord Olimpije je torej iz sezone 1993/1994.

- V predzadnjem stolpcu je število golov, v zadnjem pa povprečno število na tekmo.

- Letošnji dosežek Maribora seveda ni dokončen, saj ga čaka še slaba polovica prvenstva.

1.273. Najbrž največ zadetkov praviloma dosežejo prvaki. Zanima me, kateri klub je v povprečju zabil največ golov, a ni bil prvak?

Marko Prša

To je bil nogometni klub Beltinci, ki je v sezoni 1994/1995 zabil 74 zadetkov oziroma kar 2,47 na tekmo. To je sedmo najvišje povprečje klubov v celotni zgodovini (pred njim so torej le prvaki in letošnji Maribor). Kar pa je morda najbolj presenetljivo ‒ Beltinci so s tako produktivnim napadom osvojili "samo" peto mesto.

1.274. Za konec me zanima le še, kateri klub je v povprečju prejel najmanj zadetkov?

Marko Prša

Za ta dosežek je treba iti na sam začetek nogometa v samostojni državi, pisala se je torej sezona 1991/1992, ko je naslov osvojila Olimpija. Ljubljančani so zabili 102 zadetka (kar je še vedno rekord ‒ ne gre pa za najvišje povprečje, ker je bilo takrat odigranih 40 tekem), prejeli pa vsega 18, oziroma 0,45 na tekmo.

Slavko Jerič