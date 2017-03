Janus: Vem, da je v sezoni manjkala pika na i

Petrova glava je bila preveč nasičena

26. marec 2017 ob 14:22

Planica - MMC RTV SLO

"Če pogledamo samo grobo statistiko, nekaj ni "štimalo", celotna sezona ni," je ob koncu zime povedal Peter Prevc, ki je po lanski fantastični sezoni, ko je osvojil vse, kar se je dalo, letos tekmoval bistveno slabše.

"Ko sem se vozil z žičnico, sem razmišljal, kako bi ocenil sezono. Imam nekaj več kot 700 točk, kar je trikrat manj kot lani. Imam petnajstkrat manj zmag, enajstkrat manj stopničk ... Zadovoljni ne moremo biti. V prihodnjih dneh bo treba narediti pogled nazaj in videti, kaj je šlo narobe in kje je treba stvari popraviti," je črto pod letošnjo sezono potegnil najstarejši izmed bratov Prevc, ki je blestel lani, letos pa padel v veliko krizo.

Sezono je sicer dobro začel, ko je bil na prvi tekmi kljub padcu v drugi seriji tretji. Če bi obstal na nogah, bi zmagal z visoko razliko. Potem pa so se začele težave in po novoletni turneji, kjer ni in ni šlo, se je celo umaknil iz svetovnega pokala. Po vrnitvi je skakal bolje, tudi zmagal v Saporu in na norveški turneji na primer skupno zasedel peto mesto, a za sam vrh ni bil konkurenčen. Sezono je sklenil z dobrim rezultatom, saj je bil šesti na zadnji planiški tekmi, ob koncu pa je v svetovnem pokal zasedel deveto mesto, v letalnem seštevku, kjer je bil najboljši v zadnjih treh letih, pa je bil peti.

Po končani sezoni je pogled usmeril že naprej, v zimo, ki prinaša tudi olimpijske igre v Pjongčangu: "Olimpijska sezona se bo hitro začela. Treba bo zagristi in biti bolj analitičen. Čim manj stvari bo treba prepuščati naključju. Zagotovo bo treba tudi zmanjšati obveznosti zunaj priprav in treningov oziroma jih drugače razporediti. Kolikor sem ugotavljal, poleti glava ni preklopila na druge stvari. Vedno je bila nekje pri treningu, veliko ljudi je bilo okoli, veliko je bilo vračanja in spominov na preteklo sezono. Veliko je bilo razmišljanja, kako si dober, sem in tja. V glavi nisem preklopil s skokov na prosti čas. Tudi v glavi je lanska sezona pustila prevelik pečat. Ni se spočila in bila je preveč nasičena."

"Potrpežljivo smo delali, nato pa čakali, kaj se bo zgodilo. Treba bo tudi vmes večkrat analizirati, kje smo. Saj ne da tega nismo počeli, a smo, kot kaže, padli v neko rutino, ker nam je šlo iz leta v leto bolje. Sam sebi sem delal medvedjo uslugo," je dodal 24-letni skakalni as iz Dolenje vasi in za konec potrdil, da trenerskemu štabu še naprej zaupa. "Za zdaj je še vedno prisotno zaupanje in s to ekipo si želim delati še naprej. Vsi me poznajo, vedo, kje se da in se moramo izboljšati."

Domen Prevc z zimo lahko zadovoljen

Uspešnejša je sezona Domna Prevca. 17-letni slovenski skakalni up je zbral dobrih 200 točk več od brata in v svetovnem pokalu zasedel šesto mesto. Odlično je vstopil zimo. Že na prvi tekmi je dosegel premierno zmago, nato se na najvišjo stopničko zavihtel še trikrat. Dolgo je vodil v svetovnem pokalu, z rumeno majico je prišel na novoletno turnejo, nato pa so sledili slabši rezultati, vendar pa je v drugi polovici sezone uspešno prestal letalni krst in na vseh treh velikankah dokazal, da je Slovenija dobila novega izvrstnega letalca. Razvrstitev v poletih je končal na devetem mestu, tik za reprezentančnim kolegom Jurijem Tepešem.

"Sezono sem začel zelo dobro in bil sem kar malce presenečen, sploh ko sem nekajkrat zmagal in konstantno skakal. Potem se mi je forma malce podrla. Skušali smo popraviti in je šlo malce navzgor in potem spet navzdol, zdaj ob koncu pa se je znova dvignila. Lahko zadovoljen končujem zimo," je povedal Domen, ki ga zdaj čakajo šolske obveznosti, saj mora za nazaj pridobiti več kot 20 ocen.

A-reprezentanca bo manjša

Domen se bo tudi na novo sezono pripravljal tako kot zadnji dve z mladinsko reprezentanco in pod vodstvom Gorazda Bertonclja, s čimer se mladenič tudi strinja, saj pravi, da ga on najbolje pozna in se zelo dobro ujameta. Sicer pa je Goran Janus napovedal, da bo zmanjšal A-reprezentanco in bo v njej le šest, največ sedem skakalcev.

Z zadnjo tekmo, ko sta Peter Prevc in Tepeš zasedla šesto in osmo mesto, je bil zadovoljen, o sezoni pa je glavni trener povedal: "Če pogledam celotno sezono, je bila dobra, peta najboljša v zgodovini smučarskih skokov. Pohvalil bi ves trenerski štab. Ni bilo lahko po lanski sanjski sezoni. Preprosto bo potreben počitek. Stvari smo vsaj med sabo za naprej že dorekli. Čaka nas veliko dela."

Sezona dobra, a brez presežkov

Po izjemnem lanskem letu, ko Peter Prevc ni imel prave konkurence, so bila pričakovanja pred zimo velika, a jih skakalci niso izpolnili. V pokalu narodov, kjer so lani bili drugi, so zasedli peto mesto in kar precej zaostali za drugimi skakalnimi velesilami, na vseh vrhuncih zime, kot sta novoletna turneja in svetovno prvenstvo, pa niso izpolnili ciljev: "Sezona je dobra, a brez presežkov. Edino, kar je, da so trije bratje nastopali in tudi skupaj osvajali točke. To je bila edina taka stvar. Vem pa, da je manjkala pika na i. To je jasno."

Ob zmanjšanju števila A-reprezentantov bo Janus malenkost okrepil štab, bistvenih sprememb pa v delu ne bo: "Vedno pravim, če se mene vpraša, da so rezultati med deset najboljših vrhunski, zato tudi ne bomo delali revolucije. Ekipo bomo zmanjšali, to drži, in tudi nekaj korektur v samem delu bomo opravili glede na analizo letošnje sezone."

