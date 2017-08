Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Jaromir Jagr, prvak lige NHL v letih 1991 in 1992, je v zadnji sezoni igral za Florido in zbral 46 točk. Trenutno je brez kluba, želi pa odigrati še kakšno sezono na vrhunski ravni. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Jaromir Jagr ne bo soigralec Anžeta Kopitarja

Los Angeles od Kopitarja letos pričakuje veliko več

20. avgust 2017 ob 09:17

Ljubljana - MMC RTV SLO

Legendarni hokejist Jaromir Jagr ni pričakoval, da bo letos tako težko našel klub za novo NHL-sezono, pri čemer morda pozablja, da je vendarle star že 45 let.

Izjemni češki napadalec je v NHL-karieri zbral že 1.914 točk (765 golov, 1.149 podaj) in na večni lestvici zaostaja le za Waynom Gretzkyjem (2.857 točk). V zadnji sezoni je Jagr v dresu Floride dosegel 16 golov in 30 podaj. Za veterana je 46 točk še vedno odličen dosežek, a je to očitno premalo, da bi lahko brez težav dobil klub za novo sezono. Pri njegovi starosti so pač vsi previdni.

Jagr je povedal, da ni pričakoval, da bo letos tako težko najti službo, čeprav je nekaj klubov pokazalo zanimanje zanj. Tudi Los Angeles, ki pa je sklenil, da Jagrova telesna pripravljenost ni na dovolj visoki ravni, zato pogodbe niso podpisali.

Kingsi se v zadnji sezoni niso prebili v končnico, le dva igralca, Jeff Carter (62) in Anže Kopitar (52), pa sta zbrala več točk kot Jagr. Novi trener John Stevens mora poiskati nove rešitve v napadu, upa pa, da bo boljše igre prikazal predvsem Kopitar, saj je bila sezona 2016/17 njegova najslabša, odkar igra pri Los Angelesu.

T. O.