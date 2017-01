Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Kapetan Aleš Mušič je prispeval gol in dve podaji, zadel pa je tudi odločilni kazenski strel. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Olimpija končala niz porazov - najstnik Spreitzer zaklenil vrata Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kapetan Mušič zrežiral zmago Olimpije v Innsbrucku

Znanih šest potnikov v končnico

11. januar 2017 ob 22:00

Innsbruck - MMC RTV SLO

Hokejisti Olimpije se veselijo druge zaporedne zmage v Ligi Ebel. Zmaji so v 42. krogu v Innsbrucku slavili po kazenskih strelih (3:4). Morski psi so si že zagotovili preboj v končnico.

V nedeljo so Ljubljančani končali rekorden niz 16. zaporednih porazov z zmago nad Bolzanom z 1:0. Blestel je mladi vratar Tilen Spreitzer, ki se je tudi tokrat izkazal, zbral je 39 obramb. Prvi čuvaj mreže Jeff Frazee po bolezni še ni povsem pripravljen.

Gostitelji, ki so septembra izgubili v Tivoliju po podaljšku, so povedli po četrt ure igre, ko je Austin Smith unovčil prednost igralca več. Tudi Olimpije je bila učinkovita z igralcem več, v 18. minuti je izenačil Sacha Guimond.

Nekdanji zmaj Nicholas Ross je v 25. minuti poskrbel za novo vodstvo Innsbrucka, a je kapetan Aleš Mušič poskrbel za izenačenje po podaji Marka Čepona. Razigrani Smith je 37 sekund pred koncem druge tretjine zadel za 3:2.

V zadnji tretjini so bili zeleno-beli boljši (streli na vrata 6:11), Gilbert Gabor pa je izid poravnal v 46. minuti. Domači navijači so bili na trnih od 52. do 57. minute, ko so imeli gostje dvakrat igralca več in tudi priložnosti, izid pa se ni spremenil.

V podaljšku sta mreži mirovali, blestel je Spreitzer z osmimi obrambami. Odločali so kazenski streli, kjer je razigrani Mušič v četrti seriji matiral nekdanjega soigralca Andyja Chioda.

V petek rdeči biki v Tivoliju

Do konca rednega dela sta le še dva kroga. V skupini za razvrstitev bodo igrali Dunaj, Salzburg, Linz, Bolzano, Innsbruck in KAC.

Olimpija bo v petek v Tivoliju ob 19.30 gostila Salzburg, misli Ljubljančanov pa so že usmerjene k naslednjemu petku, ko se začenja drugi del Lige Ebel.

42. krog:

INNSBRUCK - OLIMPIJA

* 3:4 (1:1, 2:1, 0:1)

2.800; Smith 14., 40., Ross 25.; Guimond 18., Mušič 36., Gabor 46.

* - po kazenskih strelih



DORNBIRN - FEHERVAR

4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

VSV BELJAK - LINZ

2:5 (1:2, 1:1, 0:2)

GRADEC - SALZBURG

0:4 (0:0, 0:1, 0:3)

KAC CELOVEC - DUNAJ

2:3 (0:0, 1:1, 1:2)

BOLZANO - ORLI ZNOJMO

3:1 (1:0, 2:0, 0:1)

Lestvica: * x DUNAJ 42 27 6 4 5 +59 97 SALZBURG 42 21 7 5 9 +45 82 LINZ 42 22 5 5 10 +38 81 BOLZANO 42 21 3 5 13 +18 74 INNSBRUCK 42 18 3 6 15 +3 66 KAC CELOVEC 42 17 4 4 17 +6 63 ------------------------------------- VSV BELJAK 42 13 6 5 18 -2 56 ORLI ZNOJMO 42 15 4 3 20 -19 56 GRADEC 42 16 2 3 21 +4 55 FEHERVAR 42 11 8 4 19 -26 53 DORNBIRN 42 14 0 7 21 -26 49 OLIMPIJA 42 3 6 3 30 -100 24 * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih

A. G.