Klinarjeva in Odrova potrdili pot na EP; Markiču slovenski naslov

Največje presenečenje je bila zmaga 35-letnega Matjaža Markiča, pred desetletjem enega najboljših plavalcev na svetu v tej disciplini. Nekdanji evropski prvak in rekorder je tudi tokrat dokazal, da v Sloveniji brez težav poseže po stopničkah, tokrat celo z zmago. Foto: Reuters

Ocenite to novico!

Zadnji dan odprtega prvenstva Slovenije v plavanju

22. april 2018 ob 20:26

Kranj - MMC RTV SLO, STA

Klinarjeva z 2:11,81 in Odrova s 16:39,47 sta bili v svojih nastopih daleč pred konkurenco, še četrto normo za EP pa si je priplavala tudi mladinka Branika Katja Fain s 16:45,46 v najdaljši disciplini olimpijskega programa bazenskega plavanja. Ob omenjenih sta si vozovnici na Otok že v preteklih dneh priborili tudi Tina Čelik iz kranjskega Triglava in Neža Klančar iz ljubljanske Olimpije.

Zadnji dan odprtega prvenstva Slovenije v plavanju v Kranju ni prinesel sprememb na spisku potnikov za evropsko prvenstvo v Glasgowu. Na njem je pet plavalk, danes pa sta z zmagama na 200 m delfin in 1.500 m prosto pot na Škotsko še enkrat več potrdili Radovljičanka Anja Klinar in Ravenčanka Tjaša Oder.

Obe sta danes osvojili po še en naslov. Čelikova je bila z 31,89 najboljša na 50 m prsno, Klančarjeva pa s 56,02 na 100 m prosto, kar je bil za mlado Ljubljančanko četrti naslov na tekmovanju. Na 100 m hrbtno je bila najhitrejša Velenjčanka Aida Jusič.

V moški konkurenci so slovenski plavalci ostali brez absolutne zmage, saj so tri zlate kolajne osvojili plavalci iz Srbije, dve pa iz Turčije. Na 50 m prsno je slovenski naslov osvojil 35-letni Koprčan Matjaž Markič, na 200 m delfin Olimpijin Gašper Štih, na 100 m prosto Ribničan Robert Lovšin, na 100 m hrbtno Anže Ferš Eržen iz ljubljanske Ilirije in na 1.500 m prosto Radovljičan Jan Toman.

Največje presenečenje je bila zmaga 35-letnega Markiča, pred desetletjem enega najboljših plavalcev na svetu v tej disciplini. Nekdanji evropski prvak in rekorder je tudi tokrat dokazal, da v Sloveniji brez težav poseže po stopničkah, tokrat celo z zmago.

"Še vedno z velikim veseljem pridem na državno prvenstvo obudit spomine. Posebej v Kranj, ki je nekako moj domači bazen. Rad tekmujem, ne pričakujem veliko, a seveda sem vesel, da sem postal državni prvak," je po tekmi povedal Markič, ki se na tekmo ni posebej pripravil, sam pa si jeseni želi nastopiti na veteranskem prvenstvu, ki bo prav tako v Kranju. V šali je dodal celo, da mu je žal, ker ni malo potreniral, saj je bil le nekaj desetink sekunde oddaljen od norme za nastop na sredozemskih igrah v Španiji.