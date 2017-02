Kline želi po velikem uspehu ostati neobremenjen

Hitre discipline samo še na finalu čez tri tedne v Aspnu

27. februar 2017 ob 17:35

Maribor - MMC RTV SLO/STA

"Nekako moram brzdati pričakovanja in ambicije, ki lahko hitro narastejo. Gre za drugačen občutek, že v soboto je bilo malo več treme in napetosti," je ob vrnitvi domov povedal Boštjan Kline.

Zmagovalec petkovega smuka v Kvitfjellu pravi, da bo treba v nadaljevanju predvsem dobre občutke s treninga znova prenesti na progo. "Moram se osredotočiti na svoje smučanje. To so nove izkušnje in velika potrditev za vse, kar delam, da delam prav. Kar moram narediti, je to, da poskušam to ponoviti. Ohraniti te dobre občutke in se jih spomniti na štartu. Sproščenost in občutki s treningov, ki so manj obremenjujoči, to bo treba znova potegniti ven in jih udejanjiti na tekmi," je dejal Mariborčan.

Pred petkovo tekmo je bil sproščen, med vožnjo ni razmišljal o zmagi. "Bil sem samozavesten, zaupal sem si. Ko sem prišel v cilj, sem vedel, da sem smučal dobro, da mi je vožnja uspela. Ko sem prehitel Kildeja za sedem desetink, sem mislil, dobro, to ne bo slaba uvrstitev, definitivno pa nisem razmišljal, da bo dovolj za zmago. Potem pa, ko so vsi zaostajali za mano, eden za drugim, Guay, Jansrud, Raichelt, sem pa gotovo že začel razmišljati, da je mogoča tudi zmaga. A raje sem počakal do konca, saj vemo, da me je enkrat prehitel tekmovalec s številko 30," je na sprejemu v Mariboru še dodal Kline, ki je bil v pretekli sezoni dvakrat na stopničkah v svetovnem pokalu z drugima mestoma na smuku in superveleslalomu v Garmischu in Hinterstoderju.

Pozitivno so nanj in tudi na preostale člane reprezentance vplivali odlični rezultati someščanke Ilke Štuhec: "Zavestno to ni vplivalo name, podzavestno pa prav gotovo. Ne samo, da je zmagala, ampak da je serijsko zmagovala. Začeli smo razmišljati, da lahko tudi mi pridemo na najvišjo stopničko."

Do konca sezone so za smučarje v hitrih disciplinah ostale le še tekme na finalu svetovnega pokala v Aspnu čez tri tedne, ki jih bo poskusil odsmučati na najvišji ravni. "Dva tedna imamo do Aspna, zdaj nas čakajo treningi in kondicija, predvsem pa se moramo psihično dobro spočiti."

M. R.