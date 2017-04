Koleno Zorana Dragića se dobro celi, o reprezentanci po koncu sezone

Pogovor z Zoranom Dragićem

23. april 2017 ob 07:44

Milano - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Zoran Dragić, v letošnji sezoni košarkar Milana, je že končal klubsko sezono. Pred mesecem in pol težka diagnoza, strgane križne vezi v desnem kolenu, ter napoved dobrega pol leta do okrevanja. Ali bo reprezentanci pomagal na evropskem prvenstvu konec poletja, bo razmišljal po koncu italijanskega državnega prvenstva.

Za Dragića je to prva resnejša poškodba v karieri. 27-letni košarkar jo je konec februarja skupil na tekmi italijanskega državnega prvenstva proti Caserti, po vsega štirih minutah igre. Operacijo so opravili nekaj dni kasneje v Monzi, rehabilitacija pa poteka po načrtih in željah. Po posebnem programu vadi dvakrat dnevno – dopoldne v bazenu, popoldne v dvorani. A za zdaj še brez žoge, k njej naj bi se vrnil šele konec junija. Do takrat ostaja v Milanu, šele nato bo rehabilitacijo nadaljeval v Ljubljani.

Ali bo poleti na voljo slovenskemu selektorju Igorju Kokoškovu, še ni jasno. S Srbom na slovenski klopi sta govorila po neljubem dogodku, v navezi je tudi z generalnim sekretarjem košarkarske zveze Rašom Nesterovićem. Za odločitev je še čas, zdaj je osredotočen le na rehabilitacijo.

To je njegova prva sezona v italijanskem prvoligašu, kamor je prišel iz ruskega Khimkija. Milano je redni del Evrolige končal na zadnjem mestu, z 8 zmagami in kar 22 porazi. Sezono želijo rešiti z naslovom državnih prvakov. Tako kot v svojem prvem klubu iz tujine, španski Malagi, Dragić znova sodeluje s hrvaškim trenerjem Jasminom Repešo. Želel bi si boljšo priložnost, v Milanu je letos preživljal tudi nekaj težjih trenutkov v svoji karieri.

Maja Hrvatin, TV Slovenija