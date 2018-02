Koliko je vredno olimpijsko zlato? Mogoče dve kitari.

Myhrer ob bok švedski instituciji

23. februar 2018 ob 07:47

Pjongčang - MMC RTV SLO

Na olimpijskem slalomu se je obetal veliki spopad Marcela Hirscherja in Henrika Kristoffersena, a sta oba odstopila, zlato pa je tako pripadlo tretjemu slalomistu letošnje zime Andreju Myhrerju.

Avstrijec in Norvežan v tej sezoni bijeta izjemne boje na slalomih. Uvodnega je sicer dobil Nemec Felix Neureuther, ki je zaradi poškodbe ostal brez Pjongčanga, nato pa je bilo vse v znamenju dvoboja Hirscher – Kristoffersen. Šest jih je dobil Hirscher, enega Kristoffersen. Na zadnjih treh slalomskih klasikah v Wengnu, Kitzbühelu in Schladmingu sta bila na prvih mestih in vsi smučarski navdušenci so nestrpno pričakovali njun spopad na olimpijski progi. Na slalom sta prišla z izvrstno popotnico, Marcel je v Pjongčangu osvojil prvi zlati olimpijski medalji, ko je bil najboljši v kombinaciji in veleslalomu, na katerem se mu je najbolj približal Kristoffersen. Norvežan je z odličnim drugim veleslalomom z desetega mesta napredoval na drugo, nato pa samozavesten odgovarjal na novinarska vprašanja.

O boju z velikim tekmecem je dejal, da se veleslalomisti borijo le za srebro, saj je Hirscher trenutno razred zase. Dodal je, da upa, da ga bo nekoč lahko premagal tudi v tej disciplini, hkrati pa napovedal trd boj za slalomsko krono. Hirscher je bil kljub dvema zlatima medaljama pred slalomom zelo previden. Govoril je o pritisku pred začetkom iger in napovedal, da verjetno zaradi zlatih kolajn ne bo prav nič bolj sproščen pred slalomom. Izjemnemu Avstrijcu se je zalomilo že na prvi slalomski progi in sledil je odstop. V mešani coni je razlagal, da bi šel najraje domov. Že po veleslalomskem slavju je nekoliko v šali dejal, da se je naveličal vsega, na čelu s korejsko hrano. Ko je Hirscher odstopil, je kamera pokazala Kristoffersena, ki je le skomignil z rameni. Svež je spomin, ko je ob začetku serije petih januarskih slalomov v Zagrebu Norvežan jezno mahal z rokama, ko ga je avstrijski šampion prehitel. Olimpijski slalom sta oba končala razočarana.

Kristoffersen je bil najhitrejši na prvi postavitvi, v drugo pa je kmalu po štartu naredil napako in odstopil. Novi olimpijski prvak Myhrer ni smučal idealno, vendar pa je bilo dovolj, da je uspešni karieri postavil olimpijsko krono. "Ta zmaga mi pomeni vse. Vse življenje treniram za tak trenutek. Olimpijsko medaljo sem osvojil pred osmimi leti v Vancouvru, sicer bronasto, a sem vedno sanjal o zlatu. Zdaj mi je uspelo in živim te sanje," je povedal 35-letni Šved, ki je nekoč dejal, da si bo za vsako zmago v svetovnem pokalu – teh ima osem – kupil kitaro. Na vprašanje, kaj bo naredil pa po olimpijskem slavju, pa je odgovoril, da ne ve, koliko je vredna takšna zmaga, morda pač dve kitari, je pristavil.

V Pjongčangu sta obe slalomski zlati kolajni odšli na Švedsko. V ženski konkurenci je slavila Frida Hansdotter, v moški pa je Myhrer nasledil velikega Ingemarja Stenmarka, ki je edini švedski alpski smučar z zlato kolajno. Novi olimpijski prvak je dejal, da mu je že v veliko čast, da se ga sploh omenja v istem stavku kot legendarnega rojaka: "Stenmark je na Švedskem prava institucija in eden največjih športnikov v naši zgodovini. V veliko čast mi je, da se me omenja ob njem. Že od otroštva je moj idol in da mi je uspelo nekaj takega, kot je do zdaj le njemu, je zares neverjetno."

Myhrer je presenetljiv zmagovalec, saj sta bila Hirscher in Kristoffersen tako velika favorita, sicer pa je Šved tretji slalomist svetovnega pokala. Tudi srebro je presenetljivo pripadlo Švicarju Ramonu Zenhäusernu, ki je napadel z devetega mesta. Z 12. po prvi vožnji se je do olimpijskega brona prebil Michael Matt. Ko ga je švicarski dvometraš prehitel, je Avstrijec takoj zapustil mesto vodilnega in razočaran že dajal izjave. Potem ko je Kristoffersen odstopil, je navdušen hitro slekel bundo in pritekel v ciljni iztek, kjer sta že slavila Šved in Švicar. Matt se je pridružil bratoma Mariu, ki je bil zlat na slalomu v Sočiju, in Andreasu, ki je bil srebrn v Vancouvru v smučarskem krosu. Razočarani Kristoffersen je prišel le športno čestitat junakom Pjongčanga.

Iz Pjongčanga

Tilen Jamnik