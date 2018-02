Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Tessa Virtue in Scott Moir sta se veselila že petega zlata na olimpijskih igrah. Foto: Reuters Cassie Sharpe je zanesljivo osvojila zlato medaljo. Foto: Reuters Martin Fourcade si je s kolegi priboril novo zlato. Foto: Reuters VIDEO Virtuejeva in Moir do pet... Dodaj v

Končne odločitve 11. dne: Virtuejeva in Moir rekordna med plesnimi pari

Sharpova blestela v snežnem žlebu

20. februar 2018 ob 04:47,

zadnji poseg: 20. februar 2018 ob 14:48

Pjongčang - MMC RTV SLO

Kanada je sanjsko začela enajsti dan olimpijskih iger. Cassie Sharpe je zmagala v smučanju prostega sloga v snežnem žlebu, Tessa Virtue in Scott Moir pa sta bila najboljša med plesnimi pari.

Z oceno 95,80 točke je 25-letna Kanadčanka prepričljivo prehitela srebrno Francozinjo Marie Martinod (92,60) in bronasto Američanko Brito Sigourney (91,60).

Razočaranje je 11. mesto Američanke Maddie Bowman, olimpijske zmagovalke ob premieri tega športa na zimskih olimpijskih igrah pred štirimi leti v Sočiju, ki je padla v vseh treh vožnjah.

Sharpova si bo privoščila pivo

"Veliko sem trenirala za olimpijske igre. Vso energijo sem usmerila v ta nastop. Res sem bila samozavestna, prepričana sem bila, da mi bo nastop uspel. Marie Martinod je izjemna tekmica. Odlično se razumeva, sva prijateljici. Zdaj je čas za zabavo, privoščila si bom pivo," je bila navdušena Sharpova.

Virtuejeva in Moir z rekordom do zlata med plesnimi pari

Trikratna svetovna prvaka Tessa Virtue in Scott Moir sta med plesnimi pari vodila že po ponedeljkovem kratkem programu, vodstvo pa sta zadržala tudi po prostem programu. Kanadčana sta zbrala kar 206,07 točke, kar je nov svetovni rekord.

Virtueva in Moir sta tako prva umetnostna drsalca s petimi medaljami z zimskih olimpijskih iger. Potem ko sta leta 2010 v Vancouvru osvojila zlato medaljo, sta se iz Sočija pred štirimi leti vrnila z dvema srebrnima - med plesnimi pari in v mešani ekipni tekmi. Uspeh sta ponovila tudi v Južni Koreji.

Srebrno medaljo sta z oceno 205,28 točke osvojila Gabriella Papadakis in Guillaume Cizeron iz Francije, bronasto pa brat in sestra iz ZDA Maia in Alex Shibutani (192,59 točke).

Korejke ubranile zlato iz Sočija

Zlate medalje v hitrostnem drsanju na kratke proge v štafetni preizkušnji na 3.000 metrov se tako kot v Sočiju tudi v Pjongčangu veselijo Korejke. Srebro so osvojile Italijanke, po diskvalifikaciji Kanadčank in Kitajk pa je bron pripadel Nizozemkam.

Skupno ekipo obeh Korej je do zlata popeljala južnokorejska zvezdnica Choi Min-jeong, ki je tako na letošnjih OI osvojila še drugo olimpijsko zlato. Na najvišjo stopničko se je namreč povzpela po preizkušnji na 1.500 metrov. 19-letnica ostaja v igri za trojno zlato krono, saj jo v četrtek čaka še preizkušnja na 1.000 metrov.

Fourcade in druščina do novega zlata

Francoski biatlonci v sestavi Marie Dorin Habert, Anais Bescond, Simon Desthieux in Martin Fourcade so pometli s tekmeci in osvojili olimpijsko tekmo mešanih štafet. Slovenija je bila 14. Več o biatlonski preizkušnji si lahko preberete tukaj.

Nemško slavje na tekmi nordijskih kombinatorcev

Nemški nordijski kombinatorec Johannes Rydzek je osvojil zlato medaljo na drugi posamični tekmi. Rydzek je bil po skoku na veliki skakalnici peti, na 10-kilometrski tekaški preizkušnji pa je za seboj pustil dva rojaka, Fabiana Riessleja na drugem in Erica Frenzla na tretjem mestu. Slovenca Marjan Jelenko in Vid Vrhovnik sta zasedla 41. in 42. mesto.

Torkove končne odločitve:

Smučanje prostega sloga, snežni žleb: 1. C. SHARPE KAN 95,80 2. M. MARTINOD FRA 92,60 3. B. SIGOURNEY ZDA 91,60 Umetnostno drsanje, plesni pari: 1. VIRTUE/MOIR KAN 206,07 2. PAPADAKIS/CIZERON FRA 205,28 3. SHIBUTANI/SHIBUTANI ZDA 192,59 Hit. drsanje, kratke proge, 3.000 (Ž): 1. JUŽNA KOREJA 2. ITALIJA 3. NIZOZEMSKA Mešane štafete: * 1. FRANCIJA 1:08:34,3 (0+4) 2. NORVEŠKA +20,9 (1+11) 3. ITALIJA 26,9 (0+7) ... 14. SLOVENIJA 3:21,3 (1+7) Poje/Eržen/Bauer/Fak Nordijska kombinacija, velika + 10 km: 1. J. RYDZEK NEM 23:52,5 2. F. RIESSLE NEM +0,4 3. E. FRENZEL NEM 0,8 ... 41. M. JELENKO SLO 4:43,2 42. V. VRHOVNIK SLO 4:57,9

A. G.