Košarka v živo: Slovenija - Ukrajina

Slovenci v soboto tesno izgubili s Hrvaško

13. avgust 2017 ob 17:56,

zadnji poseg: 13. avgust 2017 ob 19:24

Slovenski košarkarji priprave na EP nadaljujejo s peto pripravljalno tekmo. Nasprotnik v Opatiji je od 18.00 Ukrajina.

Slovenci so na sobotni tekmi proti Hrvaški doživeli prvi poraz s tesnih 85:81. Ponovno je bil najboljši slovenski strelec Luka Dončić. Po odsotnosti zaradi zasebnih razlogov in počitku na včerajšnji tekmi je danes ponovno priložnost dobil naturalizirani košarkar, krilni center madridskega Reala Anthony Randolph. Še vedno zaradi poškodovanega gležnja počiva Vlatko Čančar. Zaradi bolečin počiva Saša Zagorac, prav tako v ekipi ni Žan Marka Šiška.

Ponovno veliko slovenske kombinatorike v napadu

V slovenski začetni peterki je tokrat namesto Klemna Prepeliča začel Jaka Blažič (ob standardnih Gašper Vidmar, Edo Murić, Luka Dončić in Goran Dragić) in tekmo začel z zadeto trojko, Sloveniji pa resnično ponovno ni manjkalo kombinatorike v napadu, tako da je v šesti minuti po košu Murića ob izteku napada in petih zaporednih točkah Dragića na semaforju pisalo že 12:4. A nekaj nepazljivosti v obrambi in opravljene menjave so Ukrajinci izkoristili ter se nekoliko približali (12:8), a so še do konca četrtine Slovenci prišli do dvoštevilčne prednosti po lepem protinapadu Anthonyja Randolpha (20:10).

Ukrajinci v zaključku druge četrtine znižali zaostanek

Slovenci so z navdahnjeno igro nadaljevali tudi v drugi četrtini in po dveh trojkah Murića zapored ter košu Dončića povedli z najvišjo prednostjo na tekmi 16 točk (34:18) v 15. minuti. Nato je sledilo nekaj minut raztrgane igre varovancev Igorja Kokoškova, kar so nasprotniki izkoristili in na odmor odšli le z zaostankom sedmih točk (38:31). Slovenci so zgrešili zadnjih pet poskusov iz igre.

Turnir v Opatiji se bo v ponedeljek zaključil z obračunom Hrvaške in Ukrajine.

Pripravljalne tekme, Opatija

Danes ob 18.00:

SLOVENIJA - UKRAJINA

-:- (23:13, 15:18, 24:27, -:-)

Že odigrano:

HRVAŠKA - SLOVENIJA

85:81 (19:25, 27:20, 21:18, 18:18)

