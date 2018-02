Kralji niso našli poti do mreže Dallasa

Rinne se je veselil 300. zmage v karieri

23. februar 2018 ob 07:42

New York - MMC RTV SLO

Hokejisti Dallasa so v boju za končnico v gosteh premagali Los Angeles z 2:0.

Mreži sta v uvodnih tretjinah mirovali. Odločitev je padla v 52. minuti, ko je z desne strani od daleč streljal Greg Pateryn, plošček je mojstrsko preusmeril Tyler Seguin in se veselil 30. gola v sezoni. Zvezde so piko na i postavile v zadnji minuti, ko je Aleksander Ratulov plošček poslal v prazno mrežo.

Nashville se je poigral s San Josejem in ga ugnal kar s 7:1. Med strelce se je vpisalo sedem Predatorjev. Pekka Rinne je ustavil 33 strelov in se veselil 300. zmage v karieri.

Liga NHL, tekme 22. februarja:

LOS ANGELES - DALLAS 0:2

Seguin 52., Radulov 59.



TORONTO - NY ISLANDERS ** 4:3

NEW JERSEY - MINNESOTA 2:4

PHILADELPHIA - COLUMBUS 2:1

MONTREAL - NY RANGERS 3:1

OTTAWA - TAMPA BAY 3:4

FLORIDA - WASHINGTON 3:2

DETROIT - BUFFALO * 2:3

NASHVILLE - SAN JOSE 7:1

EDMONTON - COLORADO * 3:2

ARIZONA - CALGARY 2:5

* - podaljšek; ** - kazenski streli

Tekme 23. februarja:

NY RANGERS - MINNESOTA

CAROLINA - PITTSBURGH

ST. LOUIS - WINNIPEG

CHICAGO - DALLAS

VEGAS - VANCOUVER

Vzhod: T Z P PK To TAMPA BAY LIGHTNING 61 41 17 3 85 BOSTON BRUINS 58 37 13 8 82 TORONTO MAPLE LEAFS 63 38 20 5 81 WASHINGTON CAPITALS 61 34 20 7 75 PITTSBURGH PENGUINS 61 35 22 4 74 PHILADELPHIA FLYERS 61 32 19 10 74 NEW JERSEY DEVILS 61 31 22 8 70 COLUMBUS BLUE JACKETS 61 30 26 5 65 ------------------------------------- NEW YORK ISLANDERS 62 29 26 7 65 CAROLINA HURRICANES 60 27 23 10 64 FLORIDA PANTHERS 58 27 25 6 60 NEW YORK RANGERS 61 27 29 5 59 DETROIT RED WINGS 60 24 26 10 58 MONTREAL CANADIENS 60 23 29 8 54 OTTAWA SENATORS 60 21 29 10 52 BUFFALO SABRES 61 18 32 11 47 Zahod: T Z P PK To VEGAS GOLDEN KNIGHTS 60 40 16 4 84 NASHVILLE PREDATORS 60 37 14 9 83 WINNIPEG JETS 60 35 16 9 79 DALLAS STARS 61 35 22 4 74 SAN JOSE SHARKS 61 33 20 8 74 MINNESOTA WILD 60 33 20 7 73 ANAHEIM DUCKS 62 31 20 11 73 ST. LOUIS BLUES 61 34 23 4 72 ------------------------------------- LOS ANGELES KINGS 61 33 23 5 71 CALGARY FLAMES 62 31 22 9 71 COLORADO AVALANCHE 60 32 23 5 69 CHICAGO BLACKHAWKS 61 26 27 8 60 EDMONTON OILERS 60 25 31 4 54 VANCOUVER CANUCKS 60 23 30 7 53 ARIZONA COYOTES 60 17 33 10 44

S. J.