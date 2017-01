Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 2 glasov Ocenite to novico! LeBron James meni, da med Clevelandom in Golden Statom ni rivalstva. Foto: Reuters Sorodne novice Golden State osramotil aktualne prvake Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

LeBron James

Cleveland - Golden State trenutno največja rivala v Ligi NBA?

17. januar 2017 ob 10:58

Oakland - MMC RTV SLO

Mislim, da tu ne gre za rivalstvo. Tu gre za dve veliki ekipi, ki imata visoke cilje. Ne verjamem, da sem bil v svoji karieri sploh kdaj del kakšnega rivalstva.

Zvezdnik Cleveland Cavaliersov LeBron James je po porazu svojega moštva proti Golden State Warriorsem (126:91) spregovoril o (domnevnem) rivalstvu med Clevelandom in Golden Statom. V preteklosti smo bili priča legendarnim rivalstvom, med katerimi najbolj izstopajo boji med Boston Celticsi in Los Angeles Lakersi. V Ligi NBA želijo zanimanje za košarko dvigniti z novimi rivalstvi, med katere lahko zdaj upravičeno uvrstimo tudi Cleveland - Golden State. Ekipi sta igrali v zadnjih finalnih serijah lige, obe sta slavili po enkrat. Tudi letos so številni prepričani, da se bosta za naslov udarila prav Cleveland in Golden State; ESPN.