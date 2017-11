Liga ABA: Partizan - Petrol Olimpija

Ljubljančani trenutno na sedmem mestu v Ligi ABA

18. november 2017 ob 18:57,

zadnji poseg: 18. november 2017 ob 19:11

Beograd - MMC RTV SLO

Košarkarji Petrola Olimpije se v 9. krogu Lige ABA merijo s tretjeuvrščeno ekipo, beograjskim Partizanom. Tekma se je v Beogradu začela ob 19. uri.

Ljubljanska ekipa je pripotovala v Beograd neposredno iz Aten, kjer so v sredo odigrali tekmo v Fibini Ligi prvakov.

Partizan je po petih minutah igre in treh zaporednih trojkah povedel že s 14:4.

Gašper Okorn, trener Petrola Olimpije, je pred tekmo povedal: "Beograjski Partizan je izredna napadalna ekipa, kar so dokazali v preteklih krogih Lige ABA. Če želimo računati na uspeh v Beogradu, bo treba ustaviti njihov protinapad. Nikakor jim ne smemo dovoliti, da igrajo na odprtem igrišču. Vse to je ključ do uspeha. Če nam bo to uspelo realizirati, lahko računamo na presenečenje."

LIGA ABA

9. KROG

Danes ob 19.00:

PARTIZAN - PETROL OLIMPIJA

-:- (-:-, -:-, -:-, -:-)



Ob 21.00:

CEDEVITA - MORNAR



Nedelja ob 17.00:

IGOKEA - CIBONA



Ob 19.00:

MZT SKOPJE - BUDUĆNOST



Ponedeljek ob 18.00:

ZADAR - CRVENA ZVEZDA



Že odigrano:

FMP - MEGA BEMAX

96:88 (19:22, 33:27, 23:18, 21:21)

Lestvica: BUDUĆNOST 8 7 1 +55 15 CRVENA ZVEZDA 8 6 2 +83 14 FMP 9 5 4 +51 14 CEDEVITA 8 5 3 +39 13 PARTIZAN 8 5 3 +31 13 MEGA BEMAX 9 3 6 -20 12 MORNAR 8 4 4 -30 12 IGOKEA 8 3 5 -15 11 CIBONA 8 3 5 -30 11 PETROL OLIMPIJA 8 3 5 -36 11 ZADAR 8 3 5 -37 11 MZT SKOPJE 8 2 6 -92 10

