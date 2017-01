Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.5 od 13 glasov Ocenite to novico! Predsednik Uefe Aleksander Čeferin je zadnje dni na obisku pri gostiteljih Eura 2020, kjer bodo igrale tudi štiri najboljše reprezentance iz Lige narodov. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Liga narodov se bo začela leta 2018, nastopalo bo 55 reprezentanc

Štiri izbrane vrste se bodo prebile na EP 2020

26. januar 2017 ob 18:27

Nyon - MMC RTV SLO/STA

Uefa je predstavila novo reprezentančno tekmovanje. Liga narodov se bo začela leta 2018 in bo nadomestila večino prijateljskih tekem.

V novem tekmovanju bo nastopilo 55 reprezentanc, ki bodo razvrščene v štiri lige (A, B, C, D), vsaka pa bo razdeljena še na štiri skupine s po tremi ali štirimi reprezentancami.

V najmočnejši ligi A bo 12 reprezentanc razdeljenih v štiri skupine, v vsaki bodo tri reprezentance. Zmagovalci skupin se bodo uvrstili na zaključni turnir Lige narodov leta 2019. Jakostne lestvice bodo narejene na podlagi novembrske Uefine lestvice.

Ob tem je Uefa sporočila še, da se bodo najboljši iz vsake skupine prebili v boljšo jakostno skupino, najslabše bodo izpadle v nižji rang. Štiri reprezentance iz Lige narodov si bodo ob tem izborile še mesto na evropskem prvenstvu 2020.

Na sporedu bo septembra, oktobra in novembra 2018, reprezentance bodo igrale šest tekem. Zaključni turnir bo na izločanje, najprej polfinale in zatem finale.

"Nacionalne nogometne zveze in selektorji reprezentanc so potožili, da prijateljske tekme njihovim ekipam bolj škodijo, kot koristijo. V Ligi narodov bodo reprezentance imele na voljo več kvalitetnih in tekmovalnih tekem, za reprezentance iz srednjega in nižjega razreda po kakovosti pa tekmovanje nudi priložnost za uvrstitev na Euro," so sporočili iz Uefe.

EP 2020 bo prvič v zgodovini v 13 mestih po različnih delih Evrope. Tekme bodo v Bakuju, Bruslju, Köbenhavnu, Münchnu, Budimpešti, Dublinu, Rimu, Amsterdamu, Bukarešti, St. Peterburgu, Glasgowu in Bilbau, polfinale in finale pa bo v Londonu.

A. G.