Liverpool po treh letih spet v Ligi prvakov

Verbič s Köbenhavnom ostal brez elitnega tekmovanja

23. avgust 2017 ob 20:12,

zadnji poseg: 23. avgust 2017 ob 23:01

Nogometaši Liverpoola so dobili tudi povratno tekmo 4. predkroga proti Hoffenheimu (4:2) in se s skupnim izidom 6:3 uvrstili v skupinski del Lige prvakov, v katerem bodo zaigrali prvič po sezoni 2014/15.

Prvo tekmo so rdeči v Nemčiji dobili z 2:1, povratni obračun pa so odločili že po dobrih dvajsetih minutah, ko so povedli s 3:0. Menedžer Jürgen Klopp je taktično onemogočil nasprotnika, vsilil mu je želeno igro in ga poslal v Evropsko ligo.

Poleg Liverpoola so se v skupinski del elitnega tekmovanja uvrstili še CSKA Moskva, Sporting iz Lizbone, Apoel in Qarabag, ki si je Ligo prvakov zagotovil proti Köbenhavnu, za katerega igra slovenski reprezentant Benjamin Verbič. Ta bo evropsko jesen preživel v Evropski ligi.

Rdeči planili na gol Hoffenheima

Liverpool je tekmo začel odlično, že v uvodnih minutah je dvakrat zapretil gostujočemu vratarju Oliverju Baumannu. Najprej je prosti strel izvedel Trent Alexander-Arnold. Žoga se je od živega zidu odbila do Mohameda Salaha, ki je iz bližine z glavo meril nenatančno. Ob izteku tretje minute se je po lepi globinski podaji Roberta Firmina z Baumannom iz oči v oči srečal še Sadio Mane, a je dvoboj dobil Nemec. Rdeči so ves čas pritiskali na vrata nasprotnika, pritisk se je nato obrestoval ob koncu 10. minute, ko je mrežo zatresel Emre Can. Mane je nemškega reprezentanta lepo našel v kazenskem prostoru s peto, Can je nato sprožil in ob rahlem odboju od noge branilca Kevina Vogta zadel za 1:0.

Salah in Can povišala že na 3:0

Napadi varovancev Jürgena Kloppa so se nadaljevali, v 19. minuti je vodstvo podvojil Mohamed Salah. Georginio Wijnaldum je z diagonalnim strelom zatresel levo vratarjevo vratnico, odbito žogo pa je iz bližine v mrežo pospravil Salah. Hip zatem je na 3:0 povišal Can, ki je ob drugi vratnici zadel s polvolejem po lepo odigrani akciji Maneja in Firmina. Strategu Hoffenheima Julianu Nagelsmannu ni preostalo drugega, kot da v igro pošlje edinega strelca Nemcev s prve tekme Marka Utha, ki je zamenjal Havarda Nordtveita. Uth je upravičil trenerjevo zaupanje, ko je že nekaj minut pozneje z diagonalnim strelom premagal Simona Mignoleta za 3:1.

Do odmora so bili Liverpoolčani nevarnejši, v 36. minuti je iz neposredne bližine po Salahovi podaji z desne Baumanna nastreljal Firmino, v 42. minuti je Can z diagonalnim strelom z desnico za las zgrešil vrata nemške ekipe in hat-trick.

Zadela še Firmino in Wagner

Gostitelji niso popuščali, v uvodnih minutah nadaljevanja so vseskozi pritiskali na Hoffenheimovo obrambo, ki ji je še največ preglavic povzročal neumorni Mane. Po dobri uri igre je 'padel' še peti zadetek na tekmi. V obrambi je Vogt storil veliko napako, do žoge se je dokopal Jordan Henderson, ki je nesebično podal Firminu, ta pa je hladnokrvno zadel za 4:1. Zbranost je nato v obeh ekipah močno padla, igra se je odvijala predvsem na sredini igrišča, veliko je bilo netočnih podaj. Prave (pol)priložnosti so bile redke, v 79. minuti so Nemci vendarle znižali zaostanek na -2. Andrej Kramarić je pred vrata poslal predložek, kjer je Sandro Wagner rutinirano zadel z glavo za 4:2. S tem izidom se je tekma tudi končala.

Liga prvakov, 4. predkrog, neprvaki, povratne tekme

LIVERPOOL - HOFFENHEIM 4:2 (3:1) 2:1

Can 10., 21., Salah 19., Firmino 63.; Uth 28., Wagner 79.

Liverpool: Mignolet, Alexander-Arnold ( 65./Gomez), Matip, Lovren, Moreno, Wijnaldum, Henderson , Can ( 70./Milner), Salah , Firmino , Mane ( 88./Klavan).

Hoffenheim: Baumann, Nordtveit ( 24./Uth ), Vogt , Hübner , Kaderabek ( 64./Toljan), Geiger , Demirbay, Zuber, Gnabry ( 56./Szalai), Kramarić, Wagner .

Sodnik: Daniele Orsato (Italija)

CSKA MOSKVA - Young Boys 2:0 (1:0) 1:0

Šenikov 45., Dzagoev 64.

Steaua Bukarešta - SPORTING 1:5 (1:1) 0:0

Maranhao 21.; Doumbia 13., Acuna 60., Martins 64., Dost 75., Battaglia 88.

Liga prvakov, 4. predkrog, prvaki, povratne tekme

Köbenhavn - QARABAG 2:1 (1:0) 0:1

Santander 45., Pavlović 66.; Ndlovu 63.

Verbič (Köbenhavn) je igral vso tekmo.



Slavija Praga - APOEL 0:0 (0:0) 0:2

