Londonski maraton: zmagal Wanjiru, Bekele drugi

Mary Keitany postavil rekord ženskih maratonov

23. april 2017 ob 13:24

London - MMC RTV SLO

Kenijec Daniel Wanjiru je zmagovalec 37. Londonskega maratona. Dobrih 42 km je pretekel v času 2:05:48. Pri ženskah je padel svetovni rekord.

Daniel Wanjiru je slovitega rojaka Keneniso Bekeleja, ki je ciljal na svetovni rekord (po polovici je še kar dobro kazalo 1:01:41) – premagal za devet sekund. V zadnjih kilometrih je bil Bekele ves čas nekaj metrov za Wanjirujem, a ni imel dovolj moči v nogah, da bi ga prehitel.

Tretje mesto je osvojil debitant na maratonskih tekmovanjih Bedan Karoki (Kenija) z 2:07:41, četrti pa je bil Abel Kirui (Kenija) z 2:07:45.

Pri ženskah je zmaga prav tako odšla v Kenijo, pri čemer je Mary Keitany z 2:17:01 celo postavila svetovni rekord, ko gre za ženske maratone. Paula Radcliffe je leta 2003 (prav tako v Londonu) sicer tekla 2:15:25, a je nastopila skupaj z moškimi.

Mednarodna atletska zveza rekorde pri maratonih vodi ločeno, za ženske teke in teke v konkurenci obeh spolov.

34. dunajski maraton: Zmagala Korir in Kipropova

Maratonci so tekli tudi po ulicah Dunaja. Zmagala sta Albert Korir (2:08:42) in Nancy Kiprop (2:24:20). Korir je v ciljnem šprintu za dve sekundi ugnal rojaka Ishmaela Chemtana.

T. O.