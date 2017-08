Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.6 od 27 glasov Ocenite to novico! Marija Šestak bo, kot kaže, postala prva slovenska atletinja z medaljo na svetovnem članskem prvenstvu na prostem. Foto: STA 31. avgusta 2007 so bile na zmagovalnem odru Tatjana Lebedeva, Yargelis Savigne in Hrypsopiyi Devetzi. Grkinja je ostala brez brona. Foto: EPA Na olimpijskih igrah v Pekingu leta 2008 je Šestakova v izjemnem finalu skočila 15,03 metra in osvojila šesto mesto. Zlato je osvojila Francoise Mbango Etone iz Kameruna (15,39 m), brez srebra in brona na naslednjih mestih sta zaradi dopinga ostali Lebedeva (15,32 m) in Devetzijeva (15,23 m). Etonejevi zdaj sledijo Kazahstanka Olga Ripakova (15,11), Kubanka Yargelis Savigne (15,05 m), četrta pa je Šestakova (15,03 m). Foto: EPA Sorodne novice Šestakova z drugim izidom kariere peta Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Marija Šestak se lahko brona veseli deset let po Osaki

Nekdo ji je ukradel velik in pomemben trenutek v življenju

18. avgust 2017 ob 14:53

Lozana - MMC RTV SLO, STA

Ruska atletinja Ana Pjatih si je zaradi jemanja prepovedanih poživil prislužila štiriletni suspenz, vzeli pa ji bodo tudi bron s svetovnega prvenstva v Osaki. To pomeni, da bo tretje mesto zasedla Marija Šestak.

Dopinški suspenz Pjatihove je stopil v veljavo 15. decembra 2016, z datumom začasnega suspenza, je še sporočilo Arbitražno razsodišče za šport v Lozani. 36-letni Pjatihovi so dokazali uporabo anaboličnih steroidov, za kazen je izgubila tudi pretekle lovorike.

Devetzijevo so diskvalificirali

Bron svetovnega prvenstva v Osaki 2007 bi zdaj morala prejeti Šestakova, ki je tekmovanje v troskoku končala na petem mestu. Gre za ironijo, saj je Rusinja medaljo prav tako prejela za zeleno mizo. Na SP-ju 2007 je namreč osvojila četrto mesto, a je bronasto kolajno dobila po diskvalifikaciji Grkinje Chrysopiyi Devetzi, ki so ji dokazali jemanje nedovoljenih poživil.

Zdaj bo tako bronasto odličje v troskoku prav tako za zeleno mizo očitno prejela Šestakova, ki je bila na prvenstvu 31. avgusta 2007 z izidom 14,72 peta. S tem bo postala prva Slovenka z medaljo članskega svetovnega prvenstva na prostem. Zmagala je Kubanka Yargelis Savigne (15,28 m) pred Rusinjo Tatjano Lebedjevo (15,07 m), Devetzijevo (15,04 m) in Pjatihovo (14,88 m).

"Seveda je lepo, če rečeš, da si v karieri osvojil medaljo svetovnega prvenstva, to je velik dosežek, a ostaja grenak priokus. Ni me bilo na podelitvi, nisem dobila medalje pred 60 tisoč gledalci. Poleg tega bi verjetno dobila kakšnega sponzorja več, če bi lahko rekla, da imam medaljo. Mi je pa trener Ivane Španović, ki je moj dober prijatelj, ob pogovoru na temo olimpijskih iger v Pekingu, kjer sem napredovala že na četrto mesto, v šali rekel: Ti ne veš, tvoje tekmovanje v Pekingu še traja, je menila Šestakova, ki je za Slovenijo prvič na veliki tekmi nastopila prav v Osaki. Slovensko državljanstvo je tekmovalka z dekliškim priimkom Martinović, ki je bila rojena v Kragujevcu, dobila 13. julija 2006.

Nekdo ji je ukradel velik in pomemben trenutek v življenju

"Odlično je, da se izredno resno dela na tem, da je dopinga čim manj, in je tako treba delati tudi naprej. Toda sama ta trenutek, na zdaj osvojeno medaljo, gledam z mešanimi občutki. Kot da mi je nekdo ukradel kakšen velik in pomemben trenutek v življenju. Že pred časom sem o tem pomislila, kaj zdaj odkrivajo in odpirajo to za nazaj. Tega tam nisem doživela, zame se ne bo nič spremenilo. Povsem drugače bi bilo, če bi na tekmovanju osvojila odličje, ko si na zmagovalnem odru, ko dvigajo zastavo. Ko se ta občutek osebnega nelagodja malo poleže, pa je, jasno, prav, da se tako dopinški primeri odpirajo tudi za nazaj, da se razčisti in je to obenem opomin za mlade, da premislijo, ko se začnejo ukvarjati z atletiko, kaj je prav in da ni bližnjic," je povedala 38-letna slovenska rekorderka, ki ima v dvorani s 15,08 m še vedno četrti izid vseh časov na svetu.

Postavila se bo ob bok Kozmusu in Cankarju

Osvojila je dve medalji, za tretje mesto na dvoranskem SP-ju v Valencii 2008 in za drugo na dvoranskem EP-ju v Torino 2009. "V mojem obdobju je bilo veliko izjemnih tekmovalk v troskoku, ki so na vrhu večne lestvice, težko je bilo priti na vrh. Rezultatsko bo to odličje iz Osake moja najbolj vredna medalja. Vsak, ki se ukvarja s športom, si želi medaljo z velike tekme. In vsak, ki trenira atletiko, ve, kako težko jo je dobiti na SP na prostem. Ta čas pa še nimam takega občutka. Vesela sem bronaste medalje iz Osake, to je neka uteha za skoke prek 15 m in četrto mesto v Pekingu. Da je zelo vredna, se bom začela zavedati pozneje, verjetno, ko jo bom tudi v resnici dobila. Obenem sem se vpisala v zelo ozek krog slovenskih dobitnikov kolajn na SP-ju, do zdaj sta jih priborila le Gregor Cankar in Primož Kozmus. Ponosna sem, da sem ob tako velikih športnikih. Obenem bo to spomin za moje otroke in vnuke, da jim bom lahko pokazala, da sem osvojila zelo pomembno medaljo," je še dodala Šestakova.

Z možem Matijo imata dva otroka

Septembra lani je povila drugo hčerko Ivo, z možem in nekdanjim atletom Matijo Šestakom ima že od prej štiriletno hčerko Taro. Od začetka septembra bo zaposlena na Atletski zvezi Slovenije, delala pa bo na področju stikov z javnostmi in drugih projektih. Zadnjič je tekmovala 2. avgusta 2014 na državnem prvenstvu v Celju, konec maja lani pa je uradno končala športno pot, ki je bila zelo uspešna.

A. G.