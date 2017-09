Mary ob Kamniški Bistrici zadel za zmago Rudarja

Sklepni del 10. krog Prve lige Telekom Slovenije

24. september 2017 ob 18:39,

zadnji poseg: 24. september 2017 ob 20:55

Domžale - MMC RTV SLO

Nogometaši velenjskega Rudarja so v zadnji tekmi 10. kroga Prve lige Telekom Slovenije v gosteh premagali Domžale (0:1). Tekmo je odločil John Mary.

Odločitev o zmagovalcu je padla v zaključku prvega polčasa. Robert Pušaver je lepo prodiral po desni strani in v kazenski prostor poslal uporaben predložek, ki ga je Mary mojstrsko z volejem pospravil v spodnji desni kot nemočnega vratarja Dejana Milića.

Domžalčani so si v drugem polčasu prizadevali izid izenačiti, še posebej so bili aktivni v zaključku tekme, ko so se Velenjčani osredotočili le še na branjenje minimalne prednosti.

V 82. minuti se je velenjski vratar Marko Pridigar izkazal z izjemno dvojno obrambo, obakrat je ubranil poskusa rezervista Luke Volariča. Ta je proti vratom najprej sprožil z nogo, nato pa je odbito žogo proti golu preusmeril še z glavo, a je bil Pridigar obakrat na mestu. Že hip zatem se je velenjska mreža zatresla, a je bil rezervist Rubin Hebaj pred strelom z glavo v prepovedanem položaju.

Gostujoča obramba je zdržala vse domžalske nalete do konca tekme, varovanci Marijana Pušnika so domov odnesli poln izkupiček točk, na prvenstveni lestvici so se točkovno izenačeni s tretjeuvrščeno Gorico. Domžale ostajajo pete, po desetih krogih imajo 12 točk in so točkovno izenačene s šestouvrščenim Krškim.

Prva liga Telekom Slovenije, 10. krog

Nedeljska tekma:

DOMŽALE - RUDAR VELENJE 0:1 (0:1)

650; Mary 42.

Domžale: Milić, Vetrih (84./Ožbolt), Klemenčič, Alvir, Bizjak (72./Volarič), Matjašič (54./Hebaj), Ibričić, Dobrovoljc, Balkovec, Rom, Husmani.

Rudar Velenje: Pridigar, Trifković, Črnčić, Antonov, Mary (78./Junuzović), Bolha, Čoralić, Novak (89./Vasiljević), Tomašević, Bijol (72./Pišek), Pušaver.

Sodnik: Damir Skomina (Koper)

Sobotne tekme:

CELJE - OLIMPIJA 0:0

500 gledalcev



GORICA - KRŠKO 2:1 (1:1)

Osuji 21., Kapić 73.; Ejup 6.



TRIGLAV - ANKARAN HRVATINI 1:3 (1:1)

450; Poplatnik 40./11-m; Burkić 25., Cerovec 62., Zec 85./ag

Petkova tekma:

ALUMINIJ - MARIBOR 2:3 (1:0)

1.500; Tahiraj 15., Nunić 69.; Ahmedi 65., Billong 74., Hotić 89.

RK: Einbrom 82./Maribor

Lestvica: OLIMPIJA 10 7 3 0 21:4 24 MARIBOR 10 7 3 0 19:7 24 GORICA 10 5 1 4 11:11 16 RUDAR 10 5 1 4 10:11 16 DOMŽALE 10 3 3 4 19:13 12 KRŠKO 10 3 3 4 17:19 12 CELJE 10 2 5 3 10:13 11 ALUMINIJ 10 2 4 4 13:16 10 ANKARAN HRVATINI 10 1 3 6 11:24 6 TRIGLAV 10 0 4 6 8:21 4

M. L.