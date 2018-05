Milanič: Na razprodanem stadionu moramo leteti

Derbi, ki naj bi odločil prvenstvo

17. maj 2018 ob 16:06

Maribor - MMC RTV SLO

Sezona Prve lige bo v soboto (ob 20.30) z derbijem med Mariborom in Olimpijo doživela vrhunec, Maribor pa bi z zmago verjetno naredil odločilen korak k naslovu prvaka.

Maribor ima na lestvici točko več od Olimpije in boljši izkupiček na medsebojnih tekmah. Po derbiju ga sicer čaka še vedno neugodno gostovanje v Celju in domača tekma z Gorico, a če bi imel štiri točke zaloge, bi jih najverjetneje znal zadržati.

Statistika govori v prid Mariboru. Olimpija v Ljudskem vrtu ni zmagala že skoraj tri leta, nazadnje je slavila zmago 16. avgusta 2015.

"Pred nami je derbi, v katerem želimo biti odlični in morali bomo biti. Izhajamo iz super serije, želimo se pokazati v najboljši luči. Veselimo se tekme, prepričan sem, da bodo fantje na igrišču uigrana in zmage željna enota," je na novinarski konferenci v uvodu povedal trener Maribora Darko Milanič.

Da bi Maribor taktiziral in igral na remi, očitno ne pride v poštev, kar je glede na izjemni napadalni učinek Maribora po remiju konec marca na derbiju z Olimpijo tudi logično. Od tedaj so namreč vijoličasti na osmih tekmah v povprečju dosegali po tri zadetke na tekmo:

"Skušali bomo zadržati način igre, ki ga gojimo zadnje čase. Izrednega pomena je, da znaš zmagati tudi v zadnjih trenutkih, na začetku sezone nam to ni uspevalo, zdaj nam. Tekma je sestavljena iz različnih faz, zato je zelo pomembno, da preživiš vse faze, takrat ko ti gre, in tudi takrat, ko ti ne. Zavedati se moramo svoje kakovosti in da smo sposobni zmagati tudi v zadnjih trenutkih," je povedal Milanič.

Gre za že četrti prvenstveni derbi v sezoni, tokrat pa bo Olimpija morala razkriti vse karte in igrati na zmago. Kaj to pomeni za Maribor? "Težko je računati, kako bo nasprotnik postavljen, a ko postavitev vidimo, se moramo biti sposobni nanjo prilagoditi," je povedal Milanič, ki ga veseli, da je bil stadion hitro razprodan in da je podpora navijačev velika.

V pogovoru za klubsko spletno stran je Milanič povedal: "Na razprodanem stadionu moramo leteti."

Psihološko je prednost na strani Maribora, saj je nadoknadil visok zaostanek za Olimpijo, potem ko še konec marca skoraj nihče ni verjel, da se to lahko zgodi. Da je vzdušje v ekipi trenutno odlično, potrjuje tudi branilec Martin Milec: "Vsi komaj čakamo na derbi. Naboj je toliko večji, ker je tekma izrednega pomena za naslov prvaka. Tekme se veselimo, pripravljeni smo nanjo, verjamem, da se bomo predstavili v pozitivni luči. Vzdušje v slačilnici je super, temu botrujejo vse te zmage, ki smo jih nanizali, od zadnjega derbija naprej."

V ekipi zaradi poškodb ne bo Alexandruja Cretuja, Damjana Boharja in Kassima Doumbie. Tekmo pred razprodanim stadionom Ljudski vrt bo sodil najboljši slovenski sodnik Damir Skomina, v štajersko prestolnico pa prihaja tudi 700 ljubljanskih navijačev.

