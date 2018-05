Domžale - Maribor prva v trilogiji tekem, ki bodo odločile prvaka

"Maribor ima več izkušenj s tekmami, ko je treba igrati na izid, prav tako z igro pod pritiskom. Na drugi strani pa ima Olimpija priložnost, da prav na teh tekmah dozori kot ekipa," pred sklepnimi petimi krogi v Prvi ligi TS meni nekdanji selektor Slaviša Stojanović.

Državno prvenstvo v nogometu se preveša v odločilni del, ko prostora za spodrsljaje ni več. Maribor, ki zaostaja točko za Olimpijo, bo v sredo gostoval v Domžalah (ob 16.00), Olimpija v Velenju (20.00). "Maribor ima v sredo težek preizkus. Če ga bo uspešno prebrodil, bo imel 19. maja na derbiju proti Olimpiji doma zaključno žogo. Olimpija bo v Domžalah gostovala v zadnjem krogu. Mislim, da bosta vodilni ekipi na drugih tekmah težko izgubili točke, zato bodo odločilna ta tri srečanja. Če bo komu spodrsnilo na kakšni drugi tekmi, bo to usodno," je v pogovoru za MMC povedal Stojanović.

Tudi Bojan Prašnikar ocenjuje, da bo najbrž ključen derbi v Ljudskem vrtu: "Domžale, kot kaže, ne bodo tako trd oreh za Maribor, kot je kazalo še pred nekaj dnevi. Imele so dolg niz zmagovanja, ki je bil presenetljiv. Prej ali slej se vsak niz konča. Zgodilo se je v tem trenutku, Domžale so realno na tretjem mestu. Boj za vrh je za njih zaključen. Do konca bodo odločale malenkosti. Že en strel ali poškodba na nepravem mestu v ekipi lahko marsikaj spremenita."

"Ko Ibričića ni, so Domžale druga ekipa"

Stojanović poudarja, da bo v sredo veliko odvisno od tega, ali bo za Domžalčane igral Senijad Ibričić. Ta na zadnjih treh tekmah, ko so ravbarji izgubili v Celju in Novi Gorici, ni mogel pomagati soigralcem oziroma se je poškodoval že v 7. minuti dvoboja na stadionu Z'dežele.

"Ibričić je glavni motor Domžal, on predstavlja možgane ekipe. Ko Ibričić igra, imajo več samozavesti in več kreacije. On postavlja in vodi igro, vidi soigralce, podaja in zabija gole. Ko njega ni, je Domžalam težje, so druga ekipa. Kolikor sem se pogovarjal z njimi, naj bi bil pripravljen za tekmo proti Mariboru. Bomo videli. Pričakujemo lahko drugačen tip tekme, kot je bila v Novi Gorici, kjer so Domžalčani prejeli štiri zadetke."

Nekdanji trener Domžal - v prejšnjem desetletju jih je dvakrat popeljal do naslova državnega prvaka - se strinja, da je izenačujoči zadetek Luke Zahovića 31. marca v 82. minuti derbija med Olimpijo in Mariborom v Stožicah obudil vijoličaste od mrtvih. Olimpija je tedaj zapravila priložnost, da s tekmo več pobegne na 13 točk.

"Tisto je bila Olimpijina zaključna žoga, ki je ni izkoristila. Maribor je bil v obdobju krize, izkazalo se je, da je tisti gol dvignil tako Zahovića kot ekipo. Od tistega trenutka se je vse obrnilo v njihovo smer, kar pa je bilo tudi pričakovati. Nemogoče je, da bi njihov negativni niz trajal tako dolgo."

Maribor trenutno učinkovitejši

Zakaj je Maribor po burnem začetku spomladanskega dela prvenstva, ko je doma na štirih tekmah osvojil le dve točki ter izgubil proti Domžalam (1:2) in Krškemu (0:2), nanizal sedem zmag zapovrstjo? "Na začetku pomladi jim ni uspevalo nič. Imeli so veliko smole, zgrešili veliko priložnosti in prejemali poceni gole. V zadnjem času so dobili priložnost igralci, ki je na začetku niso. Prinesli so svežino, prodornost, imajo boljše globinske podaje, spremembe smeri, igrajo dosti bolj vertikalno. Trojček Zahović-Tavares-Mlakar je v zelo dobri formi, zelo pomembno je tudi, da med njimi ni egoizma. Vlada dobra harmonija, znajo si podati in ocenijo, kdo je v boljšem položaju. Igra Maribora v napadu je v tem trenutku učinkovitejša kot Olimpijina," komentira Stojanović.

Tudi Prašnikar meni, da Maribor trenutno lažje igra kot Olimpija. "Ujeli so primerno formo in ta lahko na teh zadnjih tekmah odloča. V začetnih krogih se niso dobro kosali z imperativom zmage, zdaj pa se vidijo sadovi dobrega dela med pripravami. Kaže se moč ekipe, ki je dobro pripravljena, ima izkušnje in je dlje časa skupaj. V strnjenem urniku tekem imajo takšne ekipe veliko prednost. Olimpija se razmeroma precej muči in težko pride do zadetka, a je pokazala, da se to lahko hitro spremeni."

Bišćan dosleden v svoji filozofiji

Kateri so pa njeni aduti za končnico prvenstva? "Olimpija je čvrsta in disciplinirana. Ni toliko učinkovita v napadu, je pa učinkovita v obrambi. Zelo težko prejema zadetke. Na večini tekem ima več časa žogo v posesti kot tekmec in nadzira igro. Če bi imela še razpoloženega napadalca, bi bila razlika na lestvici malce večja. Abass se zdaj vendarle prebuja," odgovarja Stojanović.

Nekateri trenerju Igorju Bišćanu očitajo, da bi morala Olimpija igrati napadalneje. "Na to vsakdo gleda iz svojega zornega kota, toda edino, kar šteje, je, da je prvi. Našel je neko filozofijo in je v njej dosleden. V tem trenutku to deluje. Za Olimpijo pa je bilo vselej normalno, da se od nje zahteva, da igra napadalno in lepo. Na teh zadnjih tekmah ima priložnost, da dozori kot ekipa, da bo lahko samozavestneje vstopala tudi v naslednje projekte, ki jih ima pred sabo," se proti poletju v Evropi že ozira "Slave".

Prašnikar dodaja: "Tudi Maribor je imel dva napadalca, pa ni mogel dati gola. Večji pomen ima forma kot pa sami sistemi oziroma načini igranja." Olimpija je po treh zaporednih remijih v preteklem tednu z 2:0 premagala Aluminij in Triglav.

