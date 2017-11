Milanič: Videli smo en zelo, zelo dober Maribor

Odmevi po remiju nogometašev Maribora proti Spartaku

22. november 2017 ob 10:42

Moskva - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Bilo je skoraj natanko tako kot pred dvema mesecema. Spet 1:1, spet gol v zaključku tekme, spet za izenačenje in spet mešani občutki v mariborskem taboru.

Po eni strani zadovoljni, da so Moskvo zapustili brez poraza in niz visokih porazov prekinili s spodbudno evropsko predstavo, po drugi pa so se zavedali, da bi lahko dosegli še precej več in ostali v igri za evropsko pomlad. Reakcija Darka Milaniča po zadnjem sodnikovem žvižgu je veliko povedala. Ob vnovični priložnosti - Aleks Pihler je z zadnjim strelom na tekmi žogo od daleč poslal čez gol - je zamahnil z roko, a potem hitro zaploskal in odšel objet preostale člane trenerskega štaba. "Videli smo en zelo, zelo dober Maribor. Nosili smo se z njimi in jih onemogočili. Niso imeli rešitev. Postali so živčni, kljub vsej hitrosti in klasi, ki jo imajo. Mi smo imeli nekaj polpriložnosti, tudi kakšno zrelo priložnost. Skratka, dobri smo bili," je bil po remiju v 5. krogu Lige prvakov zadovoljen Milanič.

In teh zglednih priložnosti ni bilo malo. Marko Šuler je zadel vratnico, Marcos Tavares in Damjan Bohar sta imela v protinapadu zgolj enega branilca ob sebi, pa oklevala. Pihler je z glavo neoviran streljal v vratarja. Tekma se je razvijala, tako kot so Mariborčani načrtovali. V prvem polčasu so tekmo nadzorovali, Spartak so držali daleč od svojega gola. Gostitelji so prvič v okvir Handanovićevih vrat streljali šele sredi drugega polčasa. Igra se je po odmoru razživela, kar so si slovenski prvaki ne nazadnje tudi želeli. Potrebovali so tri točke, samo tako bi ohranili možnosti za uvrstitev v izločilne boje. Ravno zato je v igro prišel Vršič, sicer malce prej kot je Milanič želel, saj je Blaža Vrhovca zaradi rumenega kartona prej potegnil iz igre. Pri bolj odprtem nogometu je bila nevarnost izključitve še precej večja.

Vršič, v prejšnji sezoni najboljši igralec slovenske lige, je v tej prvič zaigral v Evropi. Ni najhitrejši igralec, a ker je Maribor v drugem polčasu tvegal, so njegove prednosti v napadu - kreacija in odličen predložek - odtehtale slabosti v obrambi. V sodnikovem podaljšku je skupaj s Tavaresom ustvaril edini gol na tekmi. "Končno sem dobil minute tudi v Ligi prvakov. 1:1 je dober rezultat in velik uspeh, čeprav se je tukaj dalo doseči še več. Na podlagi te tekme bomo gradili tudi naprej. V bistvu smo odigrali vrhunsko," je povedal Vršič.

Strelec po podaji Tavaresa, je bil garač med napadalci, mariborski Mario Mandžukić, Jasmin Mešanović. Tuzelčan je bil povsem sam v petmetrskem prostoru. Zaustavil se je, zadel in potem še pogledal proti stranskemu sodniku, ali je gol regularen. "Poslal sem žogo v mrežo in preveril stranskega sodnika. Ko sem videl, da je zadetek čist, so bili občutki neverjetni. To je bil eden največjih golov v moji karieri," je povedal Mešanović. Njegov gol je utišal več kot 42.000 gledalcev.

Ruski prvaki so se po vodilnem zadetku Ze Luisa v 82. minuti povlekli nazaj. Čeprav so imeli številnejšo obrambo, so v ključnem trenutku pozabili na Mešanovića. Še osmič v tej sezoni so zapravili vodstvo na tekmi, tretjič v Evropi in drugič proti Mariboru. Čeprav imajo izjemne napadalce, ki najbolje igrajo, ko lahko izkoristijo prazen prostor za obrambo, pa zelo skromno pritiskajo na tekmeca. Maribor se je sinoči hitro sprostil, saj je zlahka zadrževal žogo. Že v prvih minutah tekme je imel žogo v posesti dalj časa kot kadar koli na Anfieldu. "Njihovi prehodi so neverjetni. Mi smo jim odvzeli prostor in jih onemogočili z zgoščeno obrambo. Oni tudi dopuščajo malce več kombinatorike kot Liverpool, ki ima izjemno dinamiko. Moskovčani nam ležijo zato malce bolj, saj nam dovolijo igrati," je povedal Milanič.

Maribor zdaj ne more več napredovati, vendar je Milanič našel dovolj ciljev za tekmo zadnjega kroga v Ljudskem vrtu proti Sevilli. "Imamo možnost zmagati v Ligi prvakov, imamo možnost postaviti rekord po osvojenih točkah in mislim, da je to zadosten motiv," je še dodal Milanič. Tekma bo v sredo, 6. decembra, ob 20.45.

Iz Moskve, Luka Petrič (Val 202)