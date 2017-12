Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Mladi risi so po Ukrajini premagali še Litvo. Foto: hokej.si Sorodne novice Mladi risi na Bledu uspešno začeli SP Dodaj v

Mladi Slovenci po visokem vodstvu popustili, a le zmagali

Zadeli Sodja, Drozg, Šturm in Svetina

10. december 2017 ob 19:32

Bled - MMC RTV SLO

Hokejisti Slovenije so na svetovnem prvenstvu do 20 let divizije I (skupina B) na Bledu še drugič zmagali. S 4:3 (1:0, 3:1, 0:2) so premagali Litvo.

Po dveh tretjinah se je zdelo, da imajo gostitelji vse v svojih rokah. Tekmece, ki so bili pred nekaj dnevi v prijateljski tekmi boljši z 2:0, so namreč stisnili v njihovo tretjino in premoč kronali s štirimi zadetki.

Uspešni so bili Jaka Sodja, Jan Drozg, Jaka Šturm in Erik Svetina, trije od štirih golov so padli ob številčni prednosti. Toda v zadnjem delu, ko so Slovenci že zaigrali bolj sproščeno, so se Litovci vrnili, najprej znižali na 4:2, potem pa dve minuti pred koncem iz vrat potegnili še vratarja in zadeli še za 4:3.

A preobrata ni bilo, vratarja Žige Kogovška Litovci niso več premagali in Slovencem so ostale vse tri točke.

Ponedeljek bo na SP-ju prost dan, naslednja tekma izbrance selektorja Gorazda Reklja čaka v torek ob 16.30, ko bodo njihovi tekmeci Poljaki.

