Mlajši člani skupinski del končali s porazoma in zmago

Slovenija se zdaj križa z Izraelom, Litvo, Ukrajino in Latvijo

17. julij 2017 ob 17:58

Kreta - MMC RTV SLO

Košarkarska reprezentanca je na evropskem prvenstvu do 20 let na Kreti v skupini D klonila pred Španijo in Srbijo, na tretji tekmi pa je visoko premagala Italijo (83:62).

Proti Italijanom so varovanci Aleksandra Sekulića dobro začeli in povedli s 6:0. V drugi četrtini je po treh zaporednih trojkah Nejca Martinčiča razlika narasla na 14. Na odmor je Slovenija odšla s prednostjo 43:29. Tudi v nadaljevanju so Slovenci igrali v enakem ritmu in prednost že kmalu po prihodu iz garderobe povišali na 20. Italijani so se na začetku zadnjih desetih minut približali na -9, toda sledil je hiter odgovor in Slovenija je znova pobegnila.

Prvi slovenski strelec je bil z 20 točkami Martinčič, ki je bil šestkrat uspešen izza črte, Urban Durnik jih je dodal 19, Žan Mark Šiško pa je ob 13 točkah zbral še 11 podaj. "Vseh štirideset minut smo odigrali dobro in zrelo. Onemogočili smo njihove najboljše strelce, da se razigrajo. Tudi v napadu smo bili odločnejši in predvsem natančnejši. Zasluženo smo zmagali. Čez dva dni nas čaka pomembna tekma v osmini finala," je povedal selektor Sekulić.

V nadaljevanje tekmovanja se uvrstijo vse štiri reprezentance. Slovenska skupina se križa s skupino C, v kateri nastopajo Izrael, Litva, Ukrajina in Latvija. Slovenija je sicer visoko izgubila s Španijo (91:59) in Srbijo (82:57). Šiško je proti Špancem dal 15 točk, Jurij Macura pa jih je dodal 12. Proti Srbom sta jih Durnik in Macura prispevala po deset.

Slovenija igra na prvenstvu oslabljena, saj manjkata Vlatko Čančar, ki sanira poškodbo, letos pa nanj računa tudi članska reprezentanca, in Blaž Mesiček, ki se je odpovedal nastopu. Ob Šišku sta to najbolj zveneči imeni generacije 1997. Tako je na primer v reprezentanci tudi Macura. 209 centimetrov visoki košarkar Baskonie je vrstnik Luke Dončića, torej letnik 1999.

Skupina D, 3. krog:

ITALIJA - SLOVENIJA 63:82

Martinčič 20, Durnik 19, Šiško 13 in 11 podaj, Macura 10.

ŠPANIJA - SRBIJA



2. krog:

SRBIJA - SLOVENIJA 82:57

Durnik in Macura po 10.

ŠPANIJA - ITALIJA 83:72

1. krog:

SLOVENIJA - ŠPANIJA 59:91

Šiško 15, Macura 12, Martinčič 8.

ITALIJA - SRBIJA 69:77



Lestvica: Srbija, Španija in Slovenija po 4 točke, Italija 3 točke.

Tilen Jamnik