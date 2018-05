Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Sam Bennett je imel po dolgem šprintu veliko prednost pred zasledovalci. Slavil je drugo etapno zmago sezone. Foto: EPA Simon Yates (na fotografiji na štartu današnje etape) je zadržal skupno vodstvo. Foto: EPA Dodaj v

Mohorič zmage ni želel podariti svežemu Betancurju

Bennett tvegal, zgodaj začel šprint in - zmagal

17. maj 2018 ob 17:16

Imola - MMC RTV SLO

Sam Bennett je zmagovalec deževne 12. etape Dirke po Italiji, v kateri je bil po izjemnem spustu v odličnem položaju malo pred ciljem tudi Matej Mohorič.

Večinoma ravninska etapa, dolga 214 km, se je razvnela ob vzponu na Tre monti približno 10 km pred ciljem. Po 4,4 km dolgem klancu, na katerem je naklon dosegel tudi 10 odstotkov, si sto metrov prednosti priborila Carlos Betancur in Diego Ulissi, vendar je sledil še spust do Imole po mokri cesti.

Ob prihodu na slovito dirkališče formule ena je bil po pogumni vožnji v odličnem položaju Matej Mohorič, saj je bil z Betancurjem še 500 metrov pred ciljem v vodstvu, zasledovalci pa so bili približno 50 metrov zadaj. Mohorič in Betancur sta se gledala, kdo bo prvi začel šprint, ob njuni neodločnosti pa je mimo "priletel" Sam Bennett, ki je tvegal vse in zelo zgodaj začel šprint na polno.

"Betancur ni sodeloval pri narekovanju ritma. Če bi jaz poskusil s šprintom, bi me Betancur iz zavetrja gotovo premagal, ker je bil svež. V kolesarstvu šteje le zmaga. Nisem je želel podariti Betancurju. Če bi lepo sodelovala in potem šprintala mož na moža, tako kot se to dela, potem bi bil zadovoljen, tako imam pa raje, da naju je iz ozadja ujela skupina," je Mohorič za MMC pojasnil, zakaj s šprintom sploh ni poskusil.

Vožnja na vse ali nič je Ircu Bennettu (Bora Hansgrohe), ki je lani na Dirki po Sloveniji dobil dve etapi, prinesla drugo etapno zmago na letošnjem Giru. Najboljši je bil tudi v sedmi etapi. Drugi je bil Danny van Poppel, tretji Mohoričev moštveni kolega iz Bahrain Meride Niccolo Bonifazio. Mohorič je v cilj prišel na 30. mestu.

Rožnato majico je zadržal Simon Yates.

Osimo-Imola, 214 km: 1. S. BENNETT IRS 4:49:34 2. D. VAN POPPEL NIZ 3. N. BONIFAZIO ITA vsi 4. B. PLANCKAERT BEL 5. J. ROELANDTS BEL 6. M. MORKOV DAN 7. M. BELLETTI ITA isti 8. C. VENTURINI FRA 9. F. SENECHAL FRA 10. E. BATTAGLIN ITA ... 30. M. MOHORIČ SLO čas 78. J. POLANC SLO +3:04 163. D. NOVAK SLO 14:18 Skupni vrstni red po 12. etapi: 1. S. YATES VB 51:57:55 2. T. DUMOULIN NIZ +0:47 3. T. PINOT FRA 1:04 4. D. POZZOVIVO ITA 1:18 5. R. CARAPAZ EKV 1:56 6. G. BENNETT NZL 2:09 7. R. DENNIS AVS 2:36 8. P. BILBAO ŠPA 2:54 9. P. KONRAD AVT 2:55 10. F. ARU ITA 3:10 ... 12. C. FROOME VB 3:20 32. M. MOHORIČ SLO 26:33 33. J. POLANC SLO 27:32 152. D. NOVAK SLO 2:15:24

T. O.