Na festivalu izjemnih poletov Stoch do 251,5 metra

Na izjemni ekipni tekmi v Planici, na kateri je Kamil Stoch z 251,5 metra postavil rekord planiške naprave, so zmagali Norvežani pred Nemci, Slovenija pa je osvojila peto mesto.

V prvi seriji so Slovenci skakali dobro, Anže Semenič (236 metrov) celo odlično. A prav njegovih 209 metrov je v finalu napovedalo slabši slovenski "drugi polčas". Tudi veter ni bil na strani Slovencev, Jurij Tepeš (221,5 in 215,5 m) je imel obakrat slabe razmere in se je po finalnem poletu pritoževal, da bi žirija lahko čakala na ugodnejši veter. Domen in Peter Prevc sta bila solidna in sta v finalu pristala pri 223,5 oziroma 226,0 metra.

Slovenci danes poskusna 1. serija 2. serija Anže SEMENIČ - 236,0 209,0 Domen PREVC 211,5 221,5 223,5 Jurij TEPEŠ 206,5 221,5 215,5 Peter PREVC 223,0 225,5 226,0

Johansson prvi popravil rekord Petra Prevca

Izjemno tekmo, festival ekstremno dolgih poletov, kot ga ne pomnimo, je spremljalo 27 tisoč gledalcev. Že predigra je bila vrhunska, saj je Robert Johansson v poskusni seriji brez težav pristal pri 250 metrih in popravil planiški rekord Petra Prevca. Norvežan je bil z daljavama 246,0 in 246,5 metra tudi najzaslužnejši, da so Norvežani ubranili lansko zmago. Njegovo daljavo sta ob koncu finalne serije še izboljšala Stefan Kraft (251 metrov) in Kamil Stoch, ki je dve minuti za Kraftom z 251,5 metra le za dva metra zaostal za svetovnim rekordom.

Stoch podrsal, žirija tega ni videla

"Izjemno. Sanjal sem, da bi preletel 250 metrov. Na vrhu letalnice sem slišal, kaj je uspelo Kraftu, vedel sem, da moram za tretje mesto poleteti daleč," je povedal Stoch, ki je pri izjemnem dosežku podrsal, a žirija tega očitno ni videla. Stoch je razveselil ne le sebe, ampak tudi številne poljske navijače, ki so se veselili tretjega mesta. Po prvi seriji je vodila Nemčija pred Norveško in Slovenijo, ki je za Nemci zaostajala le za 14 točk. Po nastopu Domna Prevca je bila Slovenija celo druga, nato pa je imel Tepeš slabše razmere kot skakalci v njegovi skupini.

Prevca bo zelo verjetno nasledil Kraft

Sezona svetovnega pokala smučarjev skakalcev 2016/17 se bo končala v nedeljo, ko bo na posamični tekmi nastopilo 30 najboljših skakalcev. Prva serija se bo začela ob 10. uri (prenos na TV SLO 2), uro prej poskusna serija. Če bodo razmere spet tako ugodne, bi ob idealnem scenariju lahko videli svetovni rekord, menijo nekateri. Bolj zanesljiva je naslednja napoved: Stefan Kraft bo v boju za veliki kristalni globus na koncu pred Stochom, saj ima 86 točk prednosti. Pokal narodov bodo prejeli Poljaki.

Ekipna tekma v Planici: 1. NORVEŠKA 1.551,6 Johansson 246/246,5, Forfang 237/233, Fannemel 229,5/232,Stjernen 216,5/227,5 2. NEMČIJA 1.502,6 Eisenb. 227/225,5,Freitag 216,5,213,0, Geiger 243,5/231, Wellinger 231,5/240 3. POLJSKA 1.493,8 Zyla/Kubacki/Kot/Stoch 4. AVSTRIJA 1.471,4 5. SLOVENIJA 1.442,7 Semenič 236/209, D. Prevc 221,5/223,5, Tepeš 221,5/215,5, P. Prevc 225,5/226 6. JAPONSKA 1.327,7 7. ZDA 1.229,9 8. ČEŠKA 1.170,5 Po prvi seriji: 1. NEMČIJA 745,8 2. NORVEŠKA 743,7 3. SLOVENIJA 732,0 4. POLJSKA 711,2 5. AVSTRIJA 703,7 6. JAPONSKA 653,7 7. ZDA 618,6 8. ČEŠKA 610,7 Pokal narodov (31/32): 1. POLJSKA 5.727 točk 2. AVSTRIJA 5.451 3. NEMČIJA 5.358 4. NORVEŠKA 4.304 5. SLOVENIJA 3.614

