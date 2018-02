Največja razlika med 1. in 10. mestom? Več kot 150 točk!

504. del rubrike Športni SOS

13. februar 2018 ob 17:02

Ljubljana - MMC RTV SLO

Edino žensko skakalno tekmo na olimpijskih igrah v Pjongčangu so zaznamovale ogromne razlike, ki so bile blizu rekorda.

Razlike med zmagovalcem in desetouvrščenim tekmovalcem so teme tokratnega Športnega SOS-a. Še vedno ste vabljeni k pošiljanju svojih olimpijskih vprašanj.

Vprašanja o športu, športni zgodovini in statistiki lahko pošljete po elektronski pošti ali Twitterju.



1.098. Na olimpijski tekmi v ženskih skokih so bile ogromne razlike med tekmovalkami. Srednje skakalnice navadno dajo tesne rezultate. Danes je bilo med prvo in desetouvrščeno več kot 70 točk razlike. Ali je to najvišja razlika na tekmah olimpijskih iger, svetovnih prvenstev ali svetovnega pokala? Zanima me tako v moški kot v ženski konkurenci?

Andrej Iskra

Edino žensko skakalno tekmo na olimpijskih igrah v Pjongčangu je dobila Norvežanka Maren Lundby, ki je za svoja skoka dobila skupno oceno 264,6 točke. Deseto mesto je osvojila Nemka Juliane Seyfarth, ki je prejela 70,3 točke nižjo oceno.

A to vseeno ni rekord na ženskih tekmah najvišjega ranga. Pred dvema letoma je Oslo gostil tekmo na veliki napravi, na kateri je zmagala Sara Takanaši (305,8 točke). Deseto mesto je osvojila Italijanka Elena Runggaldier (214,8), ki je zbrala natanko 91 točk manj.

Presenetljivo pa je razlika še precej višja v moški konkurenci, zgodilo se je leta 2005 v Saporu. Takrat je vso konkurenco deklasiral Roar Ljökelsöy (292,1). Deseto mesto je osvojil Kazujoši Funaki (134,9), ki je zaostal kar za 157,2 točke!

1.099. Zdi se mi, da je bilo nekoč v svetovnem pokalu bistveno več tekem na srednjih napravah. Tek tekem skorajda ni več. Je res tako?

Gregor Valenčič

Res je tako. Še v sezoni 1986/1987 je bilo na sporedu enako število tekem tako na srednjih kot velikih napravah (po deset). V zadnjih letih tekem na srednjih napravah skorajda ni več. Bolj ali ne tekmovalci na njih nastopajo, kadar veter ne dovoljuje nastopov na večji napravi. Podrobnosti so v spodnjem grafu.

Slavko Jerič